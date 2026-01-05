Na CESu byl k vidění i mobilní telefon pro kočky a psy

Nositelnosti pro zvířata nejsou nic nového. Obvykle mají podobu obojků, které slouží jako geolokátory hlavně pro případ, že byste svého miláčka potřebovali najít. Pokud ale pro něj chcete více, pak je tu PetPhone. Jak název napovídá, ten přidává navíc funkci telefonování.
K čemu je něco takového dobré? Fungovat to má hlavně na psy, kteří jsou zvyklí na hlas svého pána, který je dokáže uklidnit. Pokud tak pes začne hodně štěkat, můžete jej na dálku uklidnit, nebo mu přehrát nějakou melodii nebo jiný zvuk, na který je naučený.
O konektivitu se stará CloudSIM, mezi další funkce patří Bluetooth, Wi-Fi a GPS. Lze tak využít možnost hledání a taky tzv. geofencing, kdy dostanete upozornění pokaždé, když zvíře opustí vyhrazený prostor. Vedle toho je zde detekce pohybu, kdy AI podle slibů výrobce umí odhadnout změny zdravotního stavu na základě pohybových vzorců.
To vše v krabičce o hmotnosti 37 gramů, která se připevňuje na obojek. Výrobce proto doporučuje, aby zvíře vážilo alespoň 3,5 kilogramu. Zařízení má odolnost IP67 a s 600mAh vydrží v pohotovosti asi pět dní. Nabíjí se pomocí magnetického konektoru.