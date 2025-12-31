TCL Note A1 NXTPAPER: Digitální papír s integrovanou AI

TCL Note A1 NXTPAPER je nové zařízení typu E-Note, které využívá technologii NXTPAPER Pure. Hlavním prvkem je 120Hz displej s certifikací TÜV pro pohodlí očí, který minimalizuje odlesky a omezuje škodlivé modré světlo na úroveň 2,44 %. Obrazovka podporuje 16,7 milionu barev a adaptivní jas, což má za cíl co nejvíce napodobit vizuální zážitek ze čtení na klasickém papíře při zachování výhod digitálního displeje.
Pro psaní a kreslení slouží stylus T-Pen Pro, který disponuje 8 192 úrovněmi citlivosti na tlak a velmi nízkou odezvou pod 5 milisekund. Pero má dvě koncovky (včetně digitální gumy) a povrch displeje je upraven tak, aby při psaní kladl přirozený odpor jako skutečný papír. Zařízení podporuje pokročilé funkce jako rozpoznávání ručně psaných vzorců, automatické vyhlazování tahů nebo převod rukopisu na text.
V softwarové výbavě hrají roli AI nástroje, které umožňují v reálném čase přepisovat mluvené slovo, překládat texty nebo automaticky generovat shrnutí z porad. K těmto účelům je tablet vybaven soustavou osmi mikrofonů s inteligentním potlačením hluku. Pro kreativní práci je k dispozici funkce AI Rewrite a Writing Assist pro úpravu textů a nabídka „Inspiration Space“ pro organizaci nápadů.
Z hlediska konstrukce se jedná o tablet s hliníkovou konstrukcí, který má tloušťku 5,5 milimetrů a hmotnost 500 gramů. Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 8 000 mAh slibující dle výrobce několikadenní výdrž a úložiště o velikosti 256 GB. Konektivitu zajišťuje Bluetooth a Wi-Fi s možností sdílení dat přes cloudové platformy. Jako volitelné příslušenství jsou k dispozici ochranná pouzdra a klávesnice.
Nové TCL Note A1 NXTPAPER se začne v průběhu února prodávat na evropských trzích a cena byla stanovena na 549 eur, což je zhruba 13 tisíc korun za velmi specifický kus hardwaru.