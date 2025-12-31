mobilenet.cz na sociálních sítích

Klipsch s modelem T10 Bespoke ukazuje, jak vypadají opravdu luxusní sluchátka
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Na veletrhu CES se připomíná výrobce sluchátek, který cílí na náročné zákazníky
  • Jeho TWS model si můžete plně uzpůsobit podle svých potřeb
  • Tomu odpovídá i závratná cena

Svět plně bezdrátových sluchátek je poměrně nudný. Jedny vedle druhých jsou uvězněny v plastových nabíjecích pouzdrech, které se liší jen minimálně barvou nebo velikostí. To Klipsch T10 Bespoke (t10bespoke.com) si s nimi jen tak nespletete, vlastně byste ani na první pohled neřekli, že jde o sluchátka.

Výroba probíhá ručně v USA a můžete si zvolit vlastní design. Je to tedy výrobek zaměřený na ty nejbohatší, kteří odmítají vlastnit stejná sluchátka jako všichni ostatní. Můžete vybírat z materiálů jako zlato, kůže (veganská i jiná) a dřevo a rámy sluchátek z perleti nebo keramického zirkonu. Můžete požádat o speciální kožené motivy a dokonce nechat klenotníky přidat drahé kameny nebo řezbářské práce.

Nezaostávají ani vlastnosti samotné elektroniky. Klipsch se chlubí zvukem 96 kHz/24 bitů při použití kodeku LDAC a jeho duální DSP Cadence/Tensilica, zesilovače třídy D a měniče Sonion vám umožní vychutnat si hudbu na maximum. Můžete očekávat devět hodin poslechu na jedno nabití a také aktivní potlačení hluku.

Jste připraveni tipnout si cenu? Ta bude velice individuální, podle použitých materiálů, nicméně většina zákazníků se údajně vejde mezi 2500 a 5000 dolarů (50 až 100 tisíc korun), i když s použitím luxusních materiálů může cena vystřelit na několikanásobek. Naštěstí konstrukce modelu T10 Bespoke je navržena tak, aby ji bylo možné opravit a upgradovat s relativně malým úsilím. Pokud společnost Klipsch bude i nadále poskytovat podporu, můžete tento systém používat neomezeně dlouho.

Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Já vám nevím. Vím, že si kde co najde kupce. Ale vyvalit takové many za něco co má tak krátkou životnost. Ale co, když na to má.....
