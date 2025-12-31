Klipsch s modelem T10 Bespoke ukazuje, jak vypadají opravdu luxusní sluchátka

Svět plně bezdrátových sluchátek je poměrně nudný. Jedny vedle druhých jsou uvězněny v plastových nabíjecích pouzdrech, které se liší jen minimálně barvou nebo velikostí. To Klipsch T10 Bespoke (t10bespoke.com) si s nimi jen tak nespletete, vlastně byste ani na první pohled neřekli, že jde o sluchátka.
Výroba probíhá ručně v USA a můžete si zvolit vlastní design. Je to tedy výrobek zaměřený na ty nejbohatší, kteří odmítají vlastnit stejná sluchátka jako všichni ostatní. Můžete vybírat z materiálů jako zlato, kůže (veganská i jiná) a dřevo a rámy sluchátek z perleti nebo keramického zirkonu. Můžete požádat o speciální kožené motivy a dokonce nechat klenotníky přidat drahé kameny nebo řezbářské práce.
Nezaostávají ani vlastnosti samotné elektroniky. Klipsch se chlubí zvukem 96 kHz/24 bitů při použití kodeku LDAC a jeho duální DSP Cadence/Tensilica, zesilovače třídy D a měniče Sonion vám umožní vychutnat si hudbu na maximum. Můžete očekávat devět hodin poslechu na jedno nabití a také aktivní potlačení hluku.
Jste připraveni tipnout si cenu? Ta bude velice individuální, podle použitých materiálů, nicméně většina zákazníků se údajně vejde mezi 2500 a 5000 dolarů (50 až 100 tisíc korun), i když s použitím luxusních materiálů může cena vystřelit na několikanásobek. Naštěstí konstrukce modelu T10 Bespoke je navržena tak, aby ji bylo možné opravit a upgradovat s relativně malým úsilím. Pokud společnost Klipsch bude i nadále poskytovat podporu, můžete tento systém používat neomezeně dlouho.
Načíst všechny komentářePřidat názor