Rolexky, nebo Apple Watch? Smartlet je řemínkový „most“ mezi tradicí a modernou

Odvěká diskuze o tom, zda jsou „lepší“ chytré hodinky s téměř nekonečným arzenálem funkcí, nebo hodinky klasické, pravděpodobně jen tak neskončí. Tradiční hodinařina totiž nenabízí pouze měření času; mechanické hodinky jsou často vnímány jako investice, skutečný šperk či ukazatel společenské prestiže, a to v mnohem širším rozptylu, než na jaký jsme zvyklí ze světa spotřební elektroniky. Navíc mohou bez obav z morálního zastarání přetrvat desetiletí a být děděny z generace na generaci. Přesto se najdou tací, kteří se namísto vyhraněných názorů, jež pouze prohlubují propast mezi oběma tábory, snaží tyto dva zdánlivě neslučitelné světy sjednotit. Právě o to se pokouší i tento netradiční projekt Smartlet.
Pařížský startup Smartlet, dávající svůj výtvor na odiv v rámci veletrhu CES 2026, totiž přišel s poměrně originálním, částečně však také bizarním řešením. Svět chytrých i klasických hodinek se rozhodl propojit, a to doslova. Konkrétně zde prezentoval speciální řemínek Smartlet, který spojí tělo chytrých hodinek, jako jsou Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Google Pixel Watch, hodinek výrobců Garmin, Fitbit, náramku Whoop, a na druhé straně (opět doslova) umožní napojení na pouzdro klasických hodinek s uchycením od šířky 18 do 24 milimetrů. Řemínek si rozumí také s prémiovými hodinkami značek jako Omega, Tudor, TAG Heuer či Rolex. Majitelé drahých hodinek se tak již konečně nemusejí „stydět“ za slabost pro Apple Watch.
@cnetdotcom Now don’t need to choose between wearing your smartwatch and traditional watch with this modular watch strap from Smartlet 👀 #smartlet #smartwatch #accessories #ces2026 #tech ♬ original sound - CNET
Podle redaktorů CNET(viz cnet.com) přitom na první pohled roztodivné řešení působí v praxi lépe, než čekali. Řemínek je velmi lehký a ani přítomnost dvou hodinek na zápěstí tak nepůsobí extra robustně. Pochopitelně že v kombinaci s náramkem Whoop vznikne iluze klasického zařízení, neboť je senzor uložen v samotném řemínku. Pokud vás toto řešení zaujalo, může být řemínek váš v provedení z nerezové oceli, ale také titanu s cenovkou 400 dolarů (cca 9 400 Kč), resp. 700 dolarů (cca 16 500 Kč).
