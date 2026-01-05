Lenovo Chromebook Plus zaujme numerickou klávesnicí nebo 11hodinovou výdrží

Lenovo Chromebook Plus 15 je navržený jako dostupný notebook pro uživatele, kteří většinu času tráví v prohlížeči, kancelářských webových aplikacích a streamovacích službách. Staví spíš na jednoduchosti, delší výdrži a integraci služeb Google než na maximálním výkonu, takže cílí hlavně na studenty či méně náročné pracovní úkony.
Základ tvoří 15,3" displej s rozlišením WUXGA (1920 × 1200) a poměrem stran 16:10, který nabízí víc vertikálního prostoru pro dokumenty a web než klasické 16:9 panely. Větší tělo umožnilo osadit plnohodnotnou numerickou klávesnici a rozměrnější touchpad, takže se na zařízení lépe píše delší texty. Zvuk vyladěný firmou Waves oceníte při sledování filmů či seriálů.
Uvnitř najdeme procesor Intel Core i3, integrovanou grafiku a 8 GB LPDDR5 paměti, což je kombinace cílená na kancelářskou práci, školu, videohovory a multitasking. Systém ChromeOS doplňují funkce Google AI a cloudové služby, které mají usnadnit například psaní, vyhledávání nebo práci s dokumenty. Výrobce udává až 11 hodin výdrže, takže při typickém využití by měl Chromebook zvládnout celý školní či pracovní den bez nabíječky.
Notebook je koncipovaný jako jedno univerzální řešení pro domácnosti i vzdělávací instituce a počítá se s častým přenášením. Konstrukce proto prošla testy podle MIL‑STD‑810H, k vyšší bezpečnosti patří čtečka otisků prstů a 5Mpx webkamera s fyzickou krytkou. Lenovo počítá s uvedením ve druhém čtvrtletí 2026, což bohužel zatím znamená, že není známa česká cena.
Technické parametry Lenovo Chromebook PlusKompletní specifikace
|Konstrukce
|344 × 241,8 × 19 mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|TFT IPS, 15,3" (1 920 × 1 200 px)
|Chipset
|Intel Core 3 N355,
|Paměť
|RAM: 8 GB, disk: 256 GB (SSD), paměťové karty: microSDXC
|Konektory
|3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne
|Datové funkce
|modem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Chrome OS
|Akumulátor
|65 Wh, udávaná výdrž: 11 hodin
|Dostupnost
|Q2 2026, ?