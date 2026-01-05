mobilenet.cz na sociálních sítích

Lenovo Chromebook Plus zaujme numerickou klávesnicí nebo 11hodinovou výdrží

Michal Pavlíček
Fotografie: Lenovo
  • Nasazen je samozřejmě operační systém ChromeOS a funkce Google AI
  • IPS displej láká 15,3" úhlopříčkou
  • Notebook má odolnost dle MIL-STD-810H

Lenovo Chromebook Plus 15 je navržený jako dostupný notebook pro uživatele, kteří většinu času tráví v prohlížeči, kancelářských webových aplikacích a streamovacích službách. Staví spíš na jednoduchosti, delší výdrži a integraci služeb Google než na maximálním výkonu, takže cílí hlavně na studenty či méně náročné pracovní úkony.

Lenovo Chromebook Plus

Základ tvoří 15,3" displej s rozlišením WUXGA (1920 × 1200) a poměrem stran 16:10, který nabízí víc vertikálního prostoru pro dokumenty a web než klasické 16:9 panely. Větší tělo umožnilo osadit plnohodnotnou numerickou klávesnici a rozměrnější touchpad, takže se na zařízení lépe píše delší texty. Zvuk vyladěný firmou Waves oceníte při sledování filmů či seriálů.

Uvnitř najdeme procesor Intel Core i3, integrovanou grafiku a 8 GB LPDDR5 paměti, což je kombinace cílená na kancelářskou práci, školu, videohovory a multitasking. Systém ChromeOS doplňují funkce Google AI a cloudové služby, které mají usnadnit například psaní, vyhledávání nebo práci s dokumenty. Výrobce udává až 11 hodin výdrže, takže při typickém využití by měl Chromebook zvládnout celý školní či pracovní den bez nabíječky.

Lenovo Chromebook Plus

Notebook je koncipovaný jako jedno univerzální řešení pro domácnosti i vzdělávací instituce a počítá se s častým přenášením. Konstrukce proto prošla testy podle MIL‑STD‑810H, k vyšší bezpečnosti patří čtečka otisků prstů a 5Mpx webkamera s fyzickou krytkou. Lenovo počítá s uvedením ve druhém čtvrtletí 2026, což bohužel zatím znamená, že není známa česká cena.

Technické parametry Lenovo Chromebook Plus

Kompletní specifikace
Konstrukce344 × 241,8 × 19 mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
DisplejTFT IPS, 15,3" (1 920 × 1 200 px)
ChipsetIntel Core 3 N355,
PaměťRAM: 8 GB, disk: 256 GB (SSD), paměťové karty: microSDXC
Konektory3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne
Datové funkcemodem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
Operační systémChrome OS
Akumulátor65 Wh, udávaná výdrž: 11 hodin
DostupnostQ2 2026, ?
tisková zpráva,
