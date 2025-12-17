TCL je v posledních letech dobře zaběhnuté, ale asi se shodneme, že málokdy dokáže zaujmout. Vesměs jde o průměrné mobily či tablety, spíše pro méně náročné. O jistý průlom se však TCL snaží s řadou NXTPAPER. NXTPAPER 60 Ultra míří do vyšší střední třídy a osloví uživatele hledající mobil s co největším displejem. Současně můžeme říci, že je pomyslným strojem 2v1. Poslouží stejně dobře jako chytrý telefon i čtečka elektronických knih. Trefuje TCL to, co na českém trhu chybělo?
Technické parametry TCL 60 Ultra NXTPAPERKompletní specifikace
|Konstrukce
|174,5 × 81,2 × 7,6 mm, 209 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|TFT IPS, 7,2" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 1:30 hodin
|Dostupnost
|říjen 2025,
Obsah balení: s bonusem navíc
V balení najdete mobil, USB kabel a klíček na šuplíček pro SIM kartu. Bonusem je pak ochranné pouzdro, respektive zadní kryt. Chráněna je totiž jen zadní strana a rohy.
- praktické pouzdro
Konstrukční zpracování: opravdový velikán
Jakmile telefon vybalíte, ihned zjistíte, že nejde o běžný stroj. TCL NXTPAPER 60 Ultra je totiž opravdu velký. Výška přesáhla 174 mm, šířka dokonce 81 mm. Je nasnadě, že do malé ruky příliš vhodný není a na ovládání jednou rukou jakbysmet. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že se nakonec drží pohodlněji, než by se předem zdálo. Přispívá k tomu tloušťka 7,6 mm a hmotnost 227 g.
Hmotnost není tak vysoká díky použití plastového těla. Telefonu by sice slušely hodnotnější materiály, ale na designu výrobce i tak zapracoval. Záda jsou příjemně vzorovaná a dominantou je skutečně výrazný modul s fotoaparáty. Ten je kruhový a výrazně vystupuje nad okolní povrch. Kolem samotných objektivů je vcelku zdařilý design vzdáleně připomínající noční oblohu.
Zpracování je bytelné, netřeba mít jakýchkoliv obav. Telefon je také odolný dle IP68. Veškeré ovládací prvky jsou pak seskupeny po pravém boku. Kromě tradiční dvojklávesy pro regulaci hlasitosti a odemykacího tlačítka se zde nachází ještě posuvník. Tím se přepíná režim NXTPAPER, a to dle toho, jak si jej sami nastavíte.
- bytelná konstrukce
- zvýšená odolnost
- velké rozměry
Displej: výjimečný
Už první seznámení s telefonem dává tušit něco méně běžného. Displej je totiž matný, což je vidět už ve zhasnutém stavu, kdy takřka neodráží odlesky a současně má speciální povrchovou úpravu omezující otisky prstu. Povrchová úprava je cítit i prstem, kdy lépe klouže po povrchu a připomíná po hmatu papír. Plocha displeje narostla na 7,2", což je výrazně více, než nabízí skoro jakákoliv konkurence. Technologicky se jedná o IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nastavit si můžete 60 i 120 Hz, stejně jako chytré řízení, kdy frekvenci automaticky mění telefon.
Ačkoliv má displej menší odlesky, má i nižší jas, maximem je 850 nitů. Ostatně sami si hned všimnete, že zdaleka tak nezáří a na ostrém slunci je čitelnost citelně horší než u kdejakého levnějšího kousku s AMOLED panelem. Je to daň za technologii displeje.
Režim NXTPAPER, který najdete mezi základním nastavením, pak přepne displej do módu, jenž ihned připomene běžný papír. Volit můžete mezi barevným/černobílým podáním. Vše je pak velmi příjemné, především v nočních hodinách, kdy nebudete oči tolik namáhat. Upravené je celé prostředí, a to i v případě volby černobílého režimu. Výhodou je, že na modelu 60 Ultra můžete vše přepínat formou posuvníku. Bez nastavení se po změně polohy posuvníku zobrazí nabídka, jaký režim chcete zapnout, případně jej lze navolit tak, že vámi preferovaný režim se spustí ihned, jakmile změníte polohu posuvníku. Proměna je doprovázena hezkou animací i zvukem, který jde samozřejmě vypnout.
Zatímco barevný inkoust vám možná připomene, jak by Android vypadal jako vybarvený pastelkami, černobílý inkoust opravdu působí jako na čtečkách elektronických knih. Nově je přítomen ještě režim Max ink, který kromě černobílého zobrazení, jež připomíná papír, omezí funkce telefonu i některé aplikace. Díky tomu se výrazně prodlouží výdrž.
Jak jistě už tušíte, displej v TCL NXTPAPER 60 Ultra je citlivý a příjemný. Navrch si můžete zvolit režim filtrace modrého světla, případně ubrat jas. Nejníže nastavitelná hodnota zobrazovač takřka celý pohasne, což se hodí večer nebo na čtení knih.
- matný povrch
- jemné rozlišení
- režim NXTPAPER
Zvuk: stereo přijde vhod
TCL NXTPAPER 60 Ultra je vybaveno stereo reproduktory, kdy je jeden nad displejem a druhý na spodní hraně. Hrají hlasitě a překvapivě i poměrně kvalitně. Na sledování videí či hraní her jsou jako dělané.
- slušné stereo reproduktory
Výkon hardwaru: solidní
Pod kapotou modelu 60 Ultra se nachází procesor MediaTek Dimensity 7400, což je slušná volba pro střední třídu. Tím spíše, když se spojí s 12GB RAM. Výkonu má telefon rozhodně dostatek, a to i na nějaké to hraní her. Interní paměť pojme 256 GB dat, po prvním zapnutí je k dispozici 212 GB. Více z telefonu nedostanete, nemá totiž slot pro paměťové karty.
- solidní výkon
Výdrž baterie: zklamaní nebudete
Ačkoliv jde o opravdu velký mobil, baterii si zřejmě vypůjčil od běžného telefonu. Smířit se tak musíte s kapacitou pouhých 5 200 mAh. Při standardním používání je tak nutné nabíjet každý večer, druhý den by už celý mobil rozhodně nezvládl. Situace se mění, pokud budete ve větší míře využívat režimy NXTPAPER. S černobílým inkoustovým režimem se může nabíjení prodloužit na jednou za tři dny. Opravdu dlouhou výdrž zajistí již zmíněný režim Max Ink, kdy je však mnohé hodně omezeno a telefon by měl vydržet zhruba týden bez nabíjení.
Dočerpání energie je možné výkonem až 33 W a dle výrobce dobití na 50 % zabere zhruba půl hodiny. Patřičný adaptér si však musíte dokoupit zvlášť. Podporováno je ještě reverzní kabelové dobíjení o výkonu 10 W.
- úspornější režimy
- malá baterie
- nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: včetně NFC
Nechybí podpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování. Samozřejmostí je i podpora 5G na obou nanoSIM. Sekundární slot jde pak „vyměnit“ za eSIM.
- vše podstatné
Fotoaparát: trojice potřebných
Ve velkém kruhovém modulu se nachází trojice fotoaparátů. TCL nenechalo nic náhodě a nasadilo klasickou sestavu. Hlavní 50megapixelový objektiv má optickou stabilizaci obrazu a je doplněn 50megapixelovým periskopem, který má rovněž optickou stabilizaci obrazu. Výčet pak uzavírá 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.
Hlavní fotoaparát zajistí kvalitní snímky ve dne i v noci, ve vyšší střední třídě ostudu rozhodně neudělá. Výsledné snímky jsou ostré, barevně věrné i detailní. V podstatě totéž lze říci o periskopovém objektivu, který standardně umožňuje trojnásobný bezztrátový zoom. Maximem je pak 100× digitální přiblížení, což je značně nevídaný jev ve střední třídě. I jeho výkony, samozřejmě při standardním trojnásobném zoomu, jsou dobré za většiny světelných podmínek.
8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv je naopak jen průměrný. Hodí se na využití jen ve dne nebo opravdu dostatečného světla. Jinak vyniká šum i celková neostrost.
Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 FPS a záznamy jsou spíše průměrné. Slušela by jim větší ostrost i stabilita. Každopádně rozlišení jde snížit na Full HD a získat vyšší plynulost s 60 FPS. Bohužel nastavení rozlišení je nelogicky zahrabáno hluboko v nastavení. Celkově by prostředí aplikace fotoaparátu prospěl redesign.
V průstřelu displeje je pak slušná 32megapixelová čelní kamerka pro selfies, se kterou budete spokojeni, pokud si vystačíte se sdílením na sociální sítě.
- fajn hlavní i periskopový objektiv
- slabší ultraširokoúhlý objektiv
- nižší kvalita videa
Software: podpora vázne
Prostředí vám připomene téměř čistý Android, TCL se ohledně nadstavby omezilo na drobné odlišnosti. Ve výsledku se tak velmi rychle ve všem zorientujete. Optimalizace se také vcelku povedla a na nic se zásadně nečeká, jen tu a tam některé animace působí poněkud trhaně.
Větším problémem je, že v telefonu je nadále Android 15. TCL tak ukazuje, že nedokáže aktualizovat ani jeden ze svých nejdražších telefonů. Ano, jsou slíbeny tři velké aktualizace, ale jedna z nich bude na Android 16, čímž výrobce někdy v budoucnu jen dožene, co nyní ztrácí. Stopkou tak pro mobil bude už Android 18, a to je velká škoda. Aktuální nejsou ani bezpečnostní záplaty, které jsou platné k září.
- přehledné prostředí
- nevalná podpora
Zhodnocení
TCL NXTPAPER 60 Ultra je rozhodně zajímavým telefonem, který se neztratí. Jednoznačně jej můžeme doporučit všem, kteří hodně a často čtou dlouhé texty. Ať už jde o dokumenty anebo rovnou knihy. Pro tyto účely je novinka od TCL připravena snad nejlépe, jak může být. Vhod přijde i režim opravdu dlouhé výdrže, který právě v kombinaci s technologií NXTPAPER nabývá na významu.
Výbava pak není špatná. Výkon dostačuje, stejně tak paměti. Fotoaparáty ostudu vůbec neudělají, což je příjemné zjištění. Nutné je ale zdůraznit, že je mobil opravdu velký. Největším nedostatkem je ale zastaralé prostředí s malým výhledem podpory do budoucna. Zamrzí i horší ultraširokoúhlý snímač. Celkově jde o zajímavé, ale specifické zařízení a o jeho volbě by mělo rozhodnout, zda využijete technologii NXTPAPER.
Konkurence
Hledat klasickou konkurenci je obtížné. Matný displej a inkoustové režimy nabízí vesměs jen TCL. Při stejné ceně ale máte samozřejmě na výběr mezi klasikou. Například Poco F7 Ultra, které nabídne výkonnější procesor či výrazně rychlejší nabíjení. V této cenové hladině má samozřejmě i AMOLED panel s vyšším jasem.
Xiaomi 15T 512+12 GB
|Rozměry
|163,2 × 78 × 7,5 mm, 194 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Za zmínku stojí i letošní novinka Xiaomi 15T za zhruba 10 tisíc korun. Těšit se přitom můžete nejen na jasnější displej, ale i vyšší výkon, kvalitnější fotoaparáty či delší softwarovou podporu. Není však k dispozici inkoustový displej.
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
