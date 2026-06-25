Tata Electronics čelí masivnímu úniku dat, která mohou patřit Applu a Tesle

Indická společnost Tata Electronics dle agentury Reuters (viz reuters.com) potvrdila kybernetický incident poté, co hackerská skupina World Leaks zveřejnila na darknetu přes 200 000 interních souborů o celkovém objemu 630 GB. Podle útočníků tato data obsahují tajné výrobní specifikace, návrhy komponentů a obchodní tajemství jejích klíčových partnerů. Těmi jsou technologičtí giganti Apple a Tesla, pro které indická firma zajišťuje klíčové součástky.
Podle bezpečnostních analytiků, kteří uniklé vzorky dat zkoumali, balík obsahuje interní e-maily, protokoly ze schůzek a detailní technickou dokumentaci. Mezi citlivými materiály mají být například standardy kvality pro základní desky iPhonů nebo podrobné specifikace k dílům pro modernizovanou verzi elektromobilu Tesla Model 3. Celá situace je pro obě americké společnosti velmi citlivá, protože Apple již incident interně vyšetřuje, zatímco útočníci se před zveřejněním dat pokoušeli od společnosti Tata získat výkupné.
Samotná společnost Tata Electronics, která se v posledních letech stala klíčovým hráčem pro Apple a v Indii vyrábí zhruba třetinu všech iPhonů, uvedla, že bezpečnostní incident sice zachytila už před několika týdny, ale její současný provoz nebyl nijak ochromen. Přestože firma incident bagatelizuje, rozsah úniku ukazuje na vážný problém. Celá událost znovu otevírá palčivou otázku zranitelnosti globálních dodavatelských řetězců, které čelí stále sofistikovanějším kybernetickým útokům.