mobilenet.cz na sociálních sítích

Pozor na podvodné SMS. Policie přes textovky pokuty za přestupky nevybírá

Michal Pavlíček
Pozor na podvodné SMS. Policie přes textovky pokuty za přestupky nevybírá
Fotografie: unsplash.com
  • Podvodníci rozesílají falešné SMS o dopravních přestupcích
  • Vše lze rozpoznat například dle podivného odesílatele zprávy

Policisté varují před novým trikem podvodníků, kteří se snaží z lidí vymámit peníze pomocí falešných SMS zpráv. Tyto zprávy se tváří velmi důvěryhodně a adresáta informují o tom, že se dopustil dopravního přestupku. Text naléhavě vyzývá k tomu, aby řidič pokutu uhradil nejpozději do tří dnů, přičemž zpráva obsahuje přiložený internetový odkaz. Na policisty se již obrátilo několik lidí, kteří si chtěli ověřit, zda jde o reálnou výzvu, a muži zákona jednoznačně potvrzují, že se jedná o podvod.

Podvodná SMS o dopravním přestupku
Podvodná SMS o dopravním přestupku
Na celou obrazovku
Jednaz možných podob podvodné SMS zprávy o dopravním přestupku

Pokud na odkaz ve zprávě kliknete, dostanete se na stránku, kde máte vyplnit osobní údaje a informace o svém vozidle. Následně po vás neznámí pachatelé požadují vyplnění údajů z platební karty, čímž se snaží získat přímý přístup k vašim penězům na bankovním účtu.

Policie ČR varuje před rekordním nárůstem kyberpodvodů. Na co si dát pozor?
Přečtěte si také

Policie ČR varuje před rekordním nárůstem kyberpodvodů. Na co si dát pozor?

Policie ČR důrazně upozorňuje, že tímto způsobem nikdy nepostupuje a k úhradě pokut nikoho přes SMS zprávy nevyzývá. Lidé by se neměli unáhlovat a před každým kliknutím přemýšlet. Základním pravidlem je neklikat na neznámé odkazy a nikam nevyplňovat své osobní ani přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví. Vodítkem může být i samotný odesílatel zprávy. Podvodné adresy jsou často podezřele složené z malých a velkých písmen, číslic nebo obsahují cizí doménové koncovky.

Podvodná SMS o dopravním přestupkuPodvodná SMS o dopravním přestupku
Podvodná SMS o dopravním přestupku
Podvodná SMS o dopravním přestupku
Na celou obrazovku
Obdobná podvodná zpráva o dopravním přestupku, avšak z jiných adres

V případě tohoto typu podvodu je za zavináčem často doména yahoo.com nebo outlook.com, což je další důkaz, že vás nekontaktuje Policie ČR ani žádný oficiální úřad. SMS zpráva dokonce může dorazit i osobám, které nevlastní automobil či řidičské oprávnění.

Policie ČR, SMS zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze