Pozor na podvodné SMS. Policie přes textovky pokuty za přestupky nevybírá

Policisté varují před novým trikem podvodníků, kteří se snaží z lidí vymámit peníze pomocí falešných SMS zpráv. Tyto zprávy se tváří velmi důvěryhodně a adresáta informují o tom, že se dopustil dopravního přestupku. Text naléhavě vyzývá k tomu, aby řidič pokutu uhradil nejpozději do tří dnů, přičemž zpráva obsahuje přiložený internetový odkaz. Na policisty se již obrátilo několik lidí, kteří si chtěli ověřit, zda jde o reálnou výzvu, a muži zákona jednoznačně potvrzují, že se jedná o podvod.
Pokud na odkaz ve zprávě kliknete, dostanete se na stránku, kde máte vyplnit osobní údaje a informace o svém vozidle. Následně po vás neznámí pachatelé požadují vyplnění údajů z platební karty, čímž se snaží získat přímý přístup k vašim penězům na bankovním účtu.
Policie ČR důrazně upozorňuje, že tímto způsobem nikdy nepostupuje a k úhradě pokut nikoho přes SMS zprávy nevyzývá. Lidé by se neměli unáhlovat a před každým kliknutím přemýšlet. Základním pravidlem je neklikat na neznámé odkazy a nikam nevyplňovat své osobní ani přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví. Vodítkem může být i samotný odesílatel zprávy. Podvodné adresy jsou často podezřele složené z malých a velkých písmen, číslic nebo obsahují cizí doménové koncovky.
V případě tohoto typu podvodu je za zavináčem často doména yahoo.com nebo outlook.com, což je další důkaz, že vás nekontaktuje Policie ČR ani žádný oficiální úřad. SMS zpráva dokonce může dorazit i osobám, které nevlastní automobil či řidičské oprávnění.