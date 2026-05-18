První skládací mobil od Applu se blíží. Co vše víme o iPhonu (Ultra) Fold?

První komerčně dostupný telefon s ohebným displejem byl představen už v lednu 2018, jednalo se o Royole FlexPai. V našich končinách jsme však ohebné displeje ve větší míře zaznamenali až v září 2019, kdy se do tohoto segmentu vrhnul Samsung. Od doby Royole uplynulo více než 8 let, od příchodu ohebného Samsungu bezmála 7 let. Za celou dobu Apple nenašel odpověď a pokud někdo chce ohebný displej, u amerického výrobce nepochodí. Alespoň prozatím. Poslední rok se velmi intenzivně spekuluje o příchodu iPhonu s ohebným displejem, který by se mohl jmenovat iPhone Fold nebo iPhone Ultra Fold.
Novinka v nabídce Applu nemá být jen prostým dalším modelem, ale mělo by se jednat o snahu vytvořit hybridní zařízení, které v zavřeném stavu nabídne pohodlí standardního telefonu s 5,5" displejem, ale po rozevření se promění v pracovní nástroj s úhlopříčkou 7,8", což je velikost blížící se iPadu mini.
Štíhlá a odolná konstrukce
Design iPhonu Fold vsází na styl otevírání jako u knihy s poměrem stran 4:3, což je formát typický pro iPady. Inženýři se zaměřili na dosažení rekordní tloušťky, která by se v otevřeném stavu měla pohybovat kolem pouhých 4,5 mm. Aby byla takto tenká konstrukce dostatečně pevná a neohýbala se, Apple plánuje využít šasi z kombinace titanu a hliníku. Pant zařízení bude využívat tekutý kov, který je odolnější vůči deformacím a opotřebení než běžné slitiny, což má zajistit dlouhou životnost celého mechanismu.
Displej bez viditelného ohybu
Největší důraz Apple klade na eliminaci ohybu uprostřed displeje, který je častým terčem kritiky u konkurenčních ohebných telefonů. Podle úniků vyvinul Apple nové materiálové vlastnosti a využívá speciální opticky čiré lepidlo, díky čemuž má být „vráska“ na displeji prakticky neviditelná na pohled i na dotek. Displej bude kryt ultra tenkým sklem a využije pokročilé panely od Samsungu, které integrují dotykové senzory přímo do zobrazovací vrstvy, čímž se podařilo snížit celkovou tloušťku panelu o téměř 20 procent.
Návrat Touch ID
Vzhledem k extrémně tenkému tělu se do iPhonu Fold nevejde komplexní systém Face ID, a proto se Apple vrátí k ověřenému Touch ID integrovanému v zapínacím tlačítku na boku přístroje. Uvnitř najdeme procesor A20 vyrobený 2nm procesem a 12 GB operační paměti, což zajistí dostatek výkonu. Přestože je tělo tenké, Apple plánuje použít baterii s vysokou hustotou článků v rozmezí 5 400 až 5 800 mAh, což by znamenalo největší kapacitu v historii iPhonů. Na zadní straně se však pravděpodobně budeme muset spokojit pouze s dvojicí fotoaparátů, protože pro třetí objektiv už v tenkém šasi nezbylo místo. Pomyslného Černého Petra si má vytáhnout teleobjektiv.
Jaké bude prostředí?
Ačkoli iPhone Fold nebude využívat přímo iPadOS, systém iOS projde významnými úpravami, aby využil potenciál velkého displeje. Uživatelé budou moci poprvé na iPhonu používat dvě aplikace vedle sebe v režimu rozděleného displeje a aplikace budou obsahovat boční panely pro snadnější ovládání.
Cena bude vysoká
Apple si za prémiové zařízení řekne poměrně vysokou cenu, avšak znalé nepřekvapí. Dle informací Macrumors se předpokládá v přepočtu kolem 55 tisíc korun za pomyslnou základní variantu. Pokud se například dočkáme i verze s 2TB úložištěm, které má nyní jen iPhone 17 Pro Max, může cena vyrůst i výrazně nad hranici 60 tisíc korun. V tuto chvíli se předpokládá, že představení skládacího iPhonu proběhne v září 2026. Následný prodej by mohl být zahájen na podzim, avšak některé spekulace naznačují omezenou dostupnost až do konce roku.