Hledáte obří tablet s perfektní klávesnicí? V redakci testujeme OnePlus Pad 3

OnePlus už dávno nepřipravuje pouze mobilní telefony. několik let má v nabídce i tablety, aktuálně je to model Pad 3, který se mezi konkurencí rozhodně neztratí. Důvodem je především velikost IPS panelu, jehož úhlopříčka se zastavila na 13,2". Máme tak před sebou jeden z největších tabletů s operačním systémem Android.
Než se navrátíme k displeji, zmíním, že se tablet poměrně dobře drží. Je samozřejmě těžký, 675 gramů už například v jedné ruce dost pocítíte, ale úchop je díky tloušťce jen 6 milimetrů pohodlný. A samozřejmě i následné přenášení. Samotný panel vás uhrane vysokým rozlišením, obraz je skutečně oku lahodící. Čitelnost je vynikající a navrch je přihozena i vysoká 144Hz obnovovací frekvence, kterou ocení spíše hráči.
Tablet nemá nijak velké rámečky, ale osobně jsem za alespoň nějaké byl rád. Vždy můžete zařízení bezpečně uchopit, aniž byste se dotýkali displeje. OnePlus Pad 3 zatím pracuje na Androidu 15, ale aktualizace dostává, přičemž využívá říjnové bezpečnostní záplaty. Celé prostředí působí spíše nafouknutým dojmem, kdy například hlavní menu nabízí ikonky s obrovskými rozestupy. Zdá se, jakoby si OnePlus s velkým displejem nevědělo rady.
Celková optimalizace prostředí je však naopak ukázkou toho, jak se to má dělat. Za mnohým ale stojí i adekvátní hardware, kdy je nasazen procesor Snapdragon 8 Elite, donedávna ten nejvýkonnější na zařízeních s Androidem. V našem případě se vše pojí s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm, ze kterého je po prvním zapnutí 219 GB volných.
K tabletu můžete zcela zdarma získat také ochranný kryt s klávesnicí, kterým nám rovněž dorazil na test. Díky velkým rozměrům samotného tabletu zůstal velkorysý prostor nejen pro klávesnici, ale i pro skutečně rozměrný touchpad. Je příjemně citlivý, fungují na něm gesta a spokojeni budete i s klávesnicí. Píše se na ní pohodlně, tlačítka mají ideální zdvih a ačkoliv na nich nejsou české znaky, po připojení k tabletu lze českými znaky psát. Stačí jen, pokud víte, kde se nachází.
Tablet OnePlus Pad 3 nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi přímo pod tímto článkem.
OnePlus Pad 3
|Rozměry
|289,6 × 209,7 × 6 mm, 675 g
|Displej
|TFT IPS, 13,2" (3 392 × 2 400 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|12 140 mAh
