Hledáte obří tablet s perfektní klávesnicí? V redakci testujeme OnePlus Pad 3

Michal Pavlíček
1
Hledáte obří tablet s perfektní klávesnicí? V redakci testujeme OnePlus Pad 3
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Tablet má více než 13" displej s vysokým rozlišením
  • Potěší nasazení výkonného procesoru Snapdragon 8 Elite
  • Pouzdro s klávesnicí potěší možností psát české znaky

OnePlus už dávno nepřipravuje pouze mobilní telefony. několik let má v nabídce i tablety, aktuálně je to model Pad 3, který se mezi konkurencí rozhodně neztratí. Důvodem je především velikost IPS panelu, jehož úhlopříčka se zastavila na 13,2". Máme tak před sebou jeden z největších tabletů s operačním systémem Android.

OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
Než se navrátíme k displeji, zmíním, že se tablet poměrně dobře drží. Je samozřejmě těžký, 675 gramů už například v jedné ruce dost pocítíte, ale úchop je díky tloušťce jen 6 milimetrů pohodlný. A samozřejmě i následné přenášení. Samotný panel vás uhrane vysokým rozlišením, obraz je skutečně oku lahodící. Čitelnost je vynikající a navrch je přihozena i vysoká 144Hz obnovovací frekvence, kterou ocení spíše hráči.

OnePlus Pad 3

Tablet nemá nijak velké rámečky, ale osobně jsem za alespoň nějaké byl rád. Vždy můžete zařízení bezpečně uchopit, aniž byste se dotýkali displeje. OnePlus Pad 3 zatím pracuje na Androidu 15, ale aktualizace dostává, přičemž využívá říjnové bezpečnostní záplaty. Celé prostředí působí spíše nafouknutým dojmem, kdy například hlavní menu nabízí ikonky s obrovskými rozestupy. Zdá se, jakoby si OnePlus s velkým displejem nevědělo rady.

OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
Celková optimalizace prostředí je však naopak ukázkou toho, jak se to má dělat. Za mnohým ale stojí i adekvátní hardware, kdy je nasazen procesor Snapdragon 8 Elite, donedávna ten nejvýkonnější na zařízeních s Androidem. V našem případě se vše pojí s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm, ze kterého je po prvním zapnutí 219 GB volných.

OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 3
K tabletu můžete zcela zdarma získat také ochranný kryt s klávesnicí, kterým nám rovněž dorazil na test. Díky velkým rozměrům samotného tabletu zůstal velkorysý prostor nejen pro klávesnici, ale i pro skutečně rozměrný touchpad. Je příjemně citlivý, fungují na něm gesta a spokojeni budete i s klávesnicí. Píše se na ní pohodlně, tlačítka mají ideální zdvih a ačkoliv na nich nejsou české znaky, po připojení k tabletu lze českými znaky psát. Stačí jen, pokud víte, kde se nachází.

OnePlus Pad 3
Zdvih klávesnice je ideální pro jistý stisk

Tablet OnePlus Pad 3 nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi přímo pod tímto článkem.

OnePlus Pad 3Přejít do katalogu

OnePlus Pad 3

Rozměry289,6 × 209,7 × 6 mm, 675 g
DisplejTFT IPS, 13,2" (3 392 × 2 400 px)
Fotoaparát13 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor12 140 mAh
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Fajn železo za ty prachy. Taky o něm uvažuju.
