T-Mobile stále nabízí výhodný tarif za 375 Kč. Co ukrývá podzimní nabídka?

Fotografie: t-mobile.cz

Nabídka hlasových tarifů u operátorů zpravidla nečítá jen ty, které vidíte standardně v hlavní nabídce. Důkazem budiž i „podpultový“ podzimní tarif za 375 Kč od T-Mobile. Za tuto částku uživateli nabídne volné minuty, SMS, ale také celkem slušnou porci dat. Jak ale asi správně tušíte, nic neomezeně.

Operátorovi nejste nijak vázáni. Smlouvu sice samozřejmě podepisujete, ale můžete ji kdykoliv vypovědět a do 30 dnů jste volní. Za zmíněnou částku vám T-Mobile nadělí 200 volných minut do všech sítí v ČR, 200 volných SMS do všech sítí v ČR a 5 GB dat.

O speciálním podzimním tarifu jsme vás již před časem informovali. Původně měla nabídka skončit 30. října, tedy včera, ale i dnes si tarif můžete stále skrze internetové stránky operátora pořídit. Nadále však platí podmínka, že musíte využít nové číslo s tarifem, případně k operátorovi přejít se svým číslem. Pokud nyní máte jiný paušální tarif od T-Mobile, nelze na tento se shodným číslem přejít.