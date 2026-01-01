Silvestr u operátorů. Novoroční přání se definitivně stěhují online

Silvestrovská noc 2025 znovu potvrdila dlouhodobý trend v chování zákazníků. Zatímco klasické telefonování a posílání SMS postupně ustupují, online komunikace láme další rekordy. Sítě Vodafonu i T-Mobile zvládly zvýšený provoz bez technických komplikací a oba operátoři hlásí výrazný meziroční nárůst přenesených dat.
Vodafone: méně hovorů, delší přání
Síť Vodafonu během Silvestra přenesla celkem 2 842 TB dat, což představuje meziroční nárůst o 23 %. Největší datový provoz byl zaznamenán ještě před půlnocí, konkrétně mezi 21. a 22. hodinou. Počet uskutečněných hovorů přitom klesl o 5 % na 15,17 milionů, celkový počet provolaných minut však mírně vzrostl. Lidé tedy volali méně, ale své novoroční hovory si užívali déle. Největší hlasová špička tradičně přišla mezi půlnocí a jednou hodinou ranní.
Vysokou kvalitu spojení zajistilo VoLTE, přes které proběhlo zhruba 85 % všech hovorů. Pokračoval i ústup klasických SMS – z mobilních telefonů jich bylo odesláno přibližně 3,05 milionu, což znamená meziroční pokles o 14 %.
Volání do zahraničí – TOP destinace
- Ukrajina
- Slovensko
- Německo
- Polsko
- Rakousko
- Francie
- Itálie
- Maďarsko
- Rusko
- Bulharsko
Zajímavostí letošního Silvestra byl také výrazný nárůst zahraničních návštěvníků v síti Vodafonu, především z Francie a Nizozemska.
In-Roamers – TOP země
- Ukrajina
- Francie
- Německo
- Švédsko
- Nizozemsko
- Rakousko
- Dánsko
- Polsko
- Slovensko
- Belgie
T-Mobile: data rostou ještě rychleji
Také statistiky T-Mobilu potvrzují přesun komunikace do online prostoru. Během Silvestra jeho síť přenesla téměř 3 358 TB dat, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 26,55 %. Počet odeslaných SMS navíc klesl ještě výrazněji než u konkurence. Celkem bylo odesláno 3,62 milionu zpráv, tedy o více než 23 % méně než v předchozím roce. O 2 % se snížil i počet odchozích hovorů, které dosáhly 10,76 milionu.
Celkově se během silvestrovské noci uskutečnilo v síti T-Mobile více než 20,87 milionu hovorů, přičemž největší hlasová špička přišla, stejně jako tradičně, během prvních 15 minut po půlnoci.