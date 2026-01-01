mobilenet.cz na sociálních sítích

Silvestr u operátorů. Novoroční přání se definitivně stěhují online

Marek Vacovský
Silvestr u operátorů. Novoroční přání se definitivně stěhují online
Fotografie: Marco La Boria, unsplash.com
  • Datový provoz během Silvestra meziročně vzrostl u T-Mobilu i Vodafonu o více než čtvrtinu
  • Počet hovorů i SMS klesá, lidé ale telefonují déle a častěji využívají online služby
  • Největší hlasová špička zůstává krátce po půlnoci, data vrcholí už večer

Silvestrovská noc 2025 znovu potvrdila dlouhodobý trend v chování zákazníků. Zatímco klasické telefonování a posílání SMS postupně ustupují, online komunikace láme další rekordy. Sítě Vodafonu i T-Mobile zvládly zvýšený provoz bez technických komplikací a oba operátoři hlásí výrazný meziroční nárůst přenesených dat.

Data místo minut. O2 se pochlubilo čísly za rok 2025
Přečtěte si také

Data místo minut. O2 se pochlubilo čísly za rok 2025

Vodafone: méně hovorů, delší přání

Síť Vodafonu během Silvestra přenesla celkem 2 842 TB dat, což představuje meziroční nárůst o 23 %. Největší datový provoz byl zaznamenán ještě před půlnocí, konkrétně mezi 21. a 22. hodinou. Počet uskutečněných hovorů přitom klesl o 5 % na 15,17 milionů, celkový počet provolaných minut však mírně vzrostl. Lidé tedy volali méně, ale své novoroční hovory si užívali déle. Největší hlasová špička tradičně přišla mezi půlnocí a jednou hodinou ranní.

Vodafone opět zdražuje starší tarify. O kolik a dotkne se to i vás?
Přečtěte si také

Vodafone opět zdražuje starší tarify. O kolik a dotkne se to i vás?

Vysokou kvalitu spojení zajistilo VoLTE, přes které proběhlo zhruba 85 % všech hovorů. Pokračoval i ústup klasických SMS – z mobilních telefonů jich bylo odesláno přibližně 3,05 milionu, což znamená meziroční pokles o 14 %.

Volání do zahraničí – TOP destinace


  1. Ukrajina
  2. Slovensko
  3. Německo
  4. Polsko
  5. Rakousko
  6. Francie
  7. Itálie
  8. Maďarsko
  9. Rusko
  10. Bulharsko

Zajímavostí letošního Silvestra byl také výrazný nárůst zahraničních návštěvníků v síti Vodafonu, především z Francie a Nizozemska.

In-Roamers – TOP země


  1. Ukrajina
  2. Francie
  3. Německo
  4. Švédsko
  5. Nizozemsko
  6. Rakousko
  7. Dánsko
  8. Polsko
  9. Slovensko
  10. Belgie

T-Mobile: data rostou ještě rychleji

Také statistiky T-Mobilu potvrzují přesun komunikace do online prostoru. Během Silvestra jeho síť přenesla téměř 3 358 TB dat, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 26,55 %. Počet odeslaných SMS navíc klesl ještě výrazněji než u konkurence. Celkem bylo odesláno 3,62 milionu zpráv, tedy o více než 23 % méně než v předchozím roce. O 2 % se snížil i počet odchozích hovorů, které dosáhly 10,76 milionu.

T-Mobile hlásí silné třetí čtvrtletí. Data letí nahoru, zisk také
Přečtěte si také

T-Mobile hlásí silné třetí čtvrtletí. Data letí nahoru, zisk také

Celkově se během silvestrovské noci uskutečnilo v síti T-Mobile více než 20,87 milionu hovorů, přičemž největší hlasová špička přišla, stejně jako tradičně, během prvních 15 minut po půlnoci.

tisková zpráva, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze