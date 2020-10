Studenti od T-Mobile dostávají neomezená data zdarma

Fotografie: pixabay.com

T-Mobile podává pomocnou ruku domácnostem, na které dopadla druhá vlna pandemie koronaviru, a informuje o tom v tiskové zprávě. Speciální nabídky se zaměřují právě na ty skupiny obyvatel, na které dopadá sociální izolace či opatření omezení pohybu osob. Ať už se jedná o seniory, kteří chtějí být v kontaktu se svými blízkými, školáky a studenty, jež potřebují přístup k internetu pro distanční výuku, či zákazníky, kteří musí pracovat z domova. Rodiny ve finanční tísni mohou využít odklad pravidelných měsíčních plateb za své tarify.

„Současná druhá vlna jasně ukázala, na koho pandemie a opatření nejvíce dolehly. My v tom své zákazníky, stejně jako na jaře, nenecháme,“ říká Michal Podlucký, ředitel řízení rezidentních zákazníků společnosti T-Mobile, a dodává: „Po neomezených datech pro personál nemocnic, hygienických stanic, speciálních balíčcích pro firemní zákazníky, nezapomínáme ani na domácnosti.“

Přesun školáků a studentů na distanční výuku ukázal nezbytnost domácího internetového připojení bez omezení. T-Mobile proto všem uživatelům tarifů pro mladé Student – současné i starší generace (Můj Student, Student, Student DATA) – přestane až do konce listopadu počítat data v jejich tarifu. Distanční výuku tak mohou libovolně využívat díky neomezeným datům ve svém mobilním telefonu.

Ochrana nejrizikovější skupiny – seniorů – nemusí vždy vést k jejich sociální izolaci. T-Mobile připomíná, že v Magenta 1 je volání a SMS v rámci skupiny zvolených čísel zcela zdarma. Rodiny by tak neměly zapomínat na své prarodiče a přidat si je do skupiny. Tam mohou být zařazeni i uživatelé předplacené služby Twist. Ve vyšších Magentách může skupina čerpat 15 GB nebo 20 GB, takže i prarodiče pak mohou využít sdílená data navíc a volat si se svými blízkými pomocí videohovorů.

Pro zákazníky, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu využívat výhody Magenta 1, přesto v tomto nelehkém období potřebují být vždy dostupní pro seniory v rodině, kteří mají předplacenou kartu, vrací T-Mobile do nabídky službu Sponzor. Ta umožňuje volání z předplacené karty Twist na účet volaného zákazníka. Prarodiče tak již nemusí řešit výši kreditu a mohou být se svými nejbližšími kdykoliv ve spojení. Aktivaci Sponzora musí provést „sponzor“ sám, tedy zákazník s tarifem, a to až do odvolání prostřednictvím samoobsluhy Můj T-Mobile.

Všem Twist uživatelům, tedy i seniorům, dává T-Mobile výhody za dobití předplacené karty. Již od soboty 24. až do konce října přidává 50 % kreditu navíc, a to ke každému bezhotovostnímu dobití, provedenému z bezpečí domova, přes aplikaci Můj T-Mobile nebo webové stránky www.t-mobile.cz. Poté bude tento bonus nahrazen vánoční nabídkou, kdy za každé dobití dá zákazníkům 10 GB dat navíc. Datovou odměnu si stačí si vyzvednout v mobilní aplikaci Můj T-Mobile.

Zaměstnanci, kteří se museli opět přesunout do domácích „kanceláří“, ale přístup k internetu mají ve svém bydlišti nevyhovující, si mohou až do konce roku pořídit tu nejvyšší dostupnou přenosovou rychlost pevného internetu (xDSL, optika, Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky) za 299 Kč měsíčně na prvního půl roku. Nabídka platí i pro stávající zákazníky, kteří by rádi vyzkoušeli vyšší přenosové rychlosti.

Kompletní přehled speciálních benefitů se všemi podrobnostmi obsahuje webová stránka https://www.t-mobile.cz/stalevespojeni.

