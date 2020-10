T-Mobile nabízí nový podpultový tarif. Co za 375 Kč nabídne?

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile do své podzimní nabídky zařadil speciální, tak trochu podpultový, tarif, který cílí na mírně náročnější uživatele. Ti by telefon měli aktivně používat, což znamená telefonovat, psát SMS a využívat také mobilní data. Nesmí ji nicméně vadit, že ani jedna položka v tarifu se nehonosí přídomkem neomezená.

Nový tarif stojí 375 Kč měsíčně, přičemž nejste k operátorovi nijak vázáni. Smlouvu sice samozřejmě podepisujete, ale můžete ji kdykoliv vypovědět a do 30 dnů jste volní. Za zmíněnou částku vám T-Mobile nadělí 200 volných minut do všech sítí v ČR, 200 volných SMS do všech sítí v ČR a 5 GB dat. Jde o poměrně zajímavou nabídku, ale rozhodně ne o něco, co by uživatele donutilo hromadně měnit své tarify.

Běžné tarify vám obdobnou nabídku naservírují minimálně za 599 Kč, avšak získáte neomezené volání a SMS zprávy. Pokud tedy víte, že rozhodně neprovoláte více než 3 hodiny a nepošlete měsíčně přes 200 SMS, může být nabídka T-Mobile zajímavá a dokáže vám ušetřit několik sto korun měsíčně. Nový tarif vám v průběhu prvního měsíce používání poskytne neomezená data, od druhého měsíce bude již limit 5 GB. Nabídku od T-Mobilu lze v případě zájmu sjednat výhradně skrze internetové stránky.