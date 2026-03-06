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T-Mobile spouští výkup telefonů s bonusem. Vyplatí se?

Marek Vacovský
T-Mobile spouští výkup telefonů s bonusem. Vyplatí se?
Fotografie: T-Mobile
  • T-Mobile ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost spouští na devíti vybraných prodejnách unikátní službu výkupu použitých chytrých telefonů
  • Zákazníci mohou výkupní cenu okamžitě uplatnit jako slevu na nové zařízení, ke které operátor navíc přidává bonus 1 000 Kč a možnost nákupu na splátky s nulovým úrokem

T-Mobile přichází na český trh s novou službou, která má zákazníkům usnadnit a finančně zvýhodnit obměnu mobilních telefonů. Ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost totiž operátor spustil pilotní program přímého výkupu starších zařízení. Služba je v první fázi dostupná na devíti vybraných prodejnách napříč Českou republikou viz seznam níže.

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Ocenění pomocí umělé inteligence

Klíčovým prvkem celého procesu je každopádně transparentní a rychlé stanovení výkupní ceny. To má na starosti specializovaná aplikace Cashtec od Mobil Pohotovosti, která byla vyvinuta exkluzivně pro potřeby T-Mobilu. Aplikace využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence a provádí komplexní technickou i vizuální diagnostiku přímo na prodejně. Zákazník se tak ihned dozví reálnou hodnotu svého stávajícího telefonu.

Získanou výkupní hodnotu pak lze okamžitě proměnit v přímou slevu na nový přístroj. T-Mobile navíc motivuje zákazníky k využití služby dalšími finančními benefity:

  • Výkupní bonus: Extra navýšení ceny za odevzdání starého telefonu.
  • Finanční prémie: K tarifním dotacím přidává operátor bonus 1 000 Kč za každý realizovaný výkup.
  • Splátky bez navýšení: Nový telefon si zákazníci mohou pořídit na splátky s 0% úrokem.

Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit,“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.

Pět dní na migraci dat

Jednou z největších bariér při výměně telefonu bývá strach ze ztráty dat nebo zdlouhavé čekání na prodejně, než se kontakty a fotografie zkopírují. T-Mobile tento problém řeší proklientským přístupem. Zákazník totiž může z prodejny odejít s novým i původním telefonem. Následně získává pět pracovních dní na to, aby si v klidu domova přenesl veškerá data, odhlásil své účty a uvedl starý přístroj do továrního nastavení. Po uplynutí této lhůty stačí starý telefon doručit zpět na prodejnu, případně jej zdarma odeslat prostřednictvím kurýra či Zásilkovny.

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Kde lze službu aktuálně využít?

Pilotní program byl zahájen na následujících devíti pobočkách T-Mobile:

  • Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13
  • České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24
  • Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1
  • Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a
  • Most, OC Central Most, Radniční 3400
  • Opava, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
  • Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
  • Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86
  • Zlín, Rašínova 70
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