T-Mobile spouští výkup telefonů s bonusem. Vyplatí se?

T-Mobile přichází na český trh s novou službou, která má zákazníkům usnadnit a finančně zvýhodnit obměnu mobilních telefonů. Ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost totiž operátor spustil pilotní program přímého výkupu starších zařízení. Služba je v první fázi dostupná na devíti vybraných prodejnách napříč Českou republikou viz seznam níže.
Ocenění pomocí umělé inteligence
Klíčovým prvkem celého procesu je každopádně transparentní a rychlé stanovení výkupní ceny. To má na starosti specializovaná aplikace Cashtec od Mobil Pohotovosti, která byla vyvinuta exkluzivně pro potřeby T-Mobilu. Aplikace využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence a provádí komplexní technickou i vizuální diagnostiku přímo na prodejně. Zákazník se tak ihned dozví reálnou hodnotu svého stávajícího telefonu.
Získanou výkupní hodnotu pak lze okamžitě proměnit v přímou slevu na nový přístroj. T-Mobile navíc motivuje zákazníky k využití služby dalšími finančními benefity:
- Výkupní bonus: Extra navýšení ceny za odevzdání starého telefonu.
- Finanční prémie: K tarifním dotacím přidává operátor bonus 1 000 Kč za každý realizovaný výkup.
- Splátky bez navýšení: Nový telefon si zákazníci mohou pořídit na splátky s 0% úrokem.
„Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit,“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.
Pět dní na migraci dat
Jednou z největších bariér při výměně telefonu bývá strach ze ztráty dat nebo zdlouhavé čekání na prodejně, než se kontakty a fotografie zkopírují. T-Mobile tento problém řeší proklientským přístupem. Zákazník totiž může z prodejny odejít s novým i původním telefonem. Následně získává pět pracovních dní na to, aby si v klidu domova přenesl veškerá data, odhlásil své účty a uvedl starý přístroj do továrního nastavení. Po uplynutí této lhůty stačí starý telefon doručit zpět na prodejnu, případně jej zdarma odeslat prostřednictvím kurýra či Zásilkovny.
Kde lze službu aktuálně využít?
Pilotní program byl zahájen na následujících devíti pobočkách T-Mobile:
- Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13
- České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24
- Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1
- Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a
- Most, OC Central Most, Radniční 3400
- Opava, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
- Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
- Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86
- Zlín, Rašínova 70