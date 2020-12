T-Mobile přichází s 2. částí vánoční nabídky. Odmění vás každý týden

Fotografie: jeshoots.com

První adventní neděle je za námi a T-Mobile přichází s druhou částí své vánoční nabídky, o čemž informuje v tiskové zprávě. V prosinci bude operátor nadělovat k chytrým telefonům Samsung druhý přístroj za korunu, Twisťáci se mohou těšit na 25 % kreditu navíc za dobití v kanálech T-Mobile a v mobilní aplikaci najdou všichni zákazníci každý týden až do konce roku nový dárek.

Ke smartphonu Samsung druhý jen za korunu

Kdo na Vánoce vyrazí k T-Mobile pro nový telefon, dostane druhý jen za jednu korunu. Stačí jen uzavřít smlouvu nebo prodloužit tu stávající a vybrat si ze speciální nabídky značky Samsung. V prosinci mohou zákazníci vybírat ze dvou párů telefonů Samsung. K Samsungu Galaxy A51 (základní cena 8 999 Kč) přidá T-Mobile jen za 1 Kč Samsung Galaxy A20e (základní cena 4 001 Kč). Například s Můj tarif M (neomezené volání a SMS) a Neomezená SD data přijdou oba telefony na 4 999 Kč (dotace 3 000 Kč + sleva 1 000 Kč za uzavření smlouvy). Druhým prosincovým tipem na dárek je Samsung Galaxy Note10 Lite (základní cena 13 998 Kč) s korunovým Samsung Galaxy A21s (základní cena 5 199 Kč).

Komu bude stačit jen jeden telefon, ani v prosinci nepřijde o možnost pořídit si zbrusu nový smartphone za 1 Kč. Konkrétně Samsung Galaxy A20e. S Můj tarif M a Neomezenými SD daty přijde jen na jednu korunu (tarifní dotace 3 000 Kč + extra sleva 1 000 Kč). Základní cena přitom činí 4 001 Kč.

A při nákupu na e-shopu T-Mobile čeká ještě další překvapení. K Samsungu Galaxy A41 přidá operátor bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds za 1 Kč (standardní cena 5 499 Kč). Nebo k letošní vlajkové lodi Samsung Galaxy S20 v šedé barvě dostane zákazník chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE také za jednu korunu (základní cena 9 999 Kč). Stačí jen uzavřít nebo prodloužit smlouvu. Navíc, ke koupi jakéhokoliv nového telefonu s tarifem, ať už on-line, na prodejně nebo prostřednictvím zákaznického centra, dostane každý ještě 24 GB na dva roky zcela zdarma. Při sjednání smlouvy on-line si zákazník může první měsíc užívat zcela neomezená data zdarma.

Kredit navíc a 10 GB zdarma pro předplacené karty

V prosinci T-Mobile ještě vylepšuje nadílku pro předplacené karty. Jejich uživatelé již od začátku listopadu dostávají za každé dobití 10 GB zdarma. Denně si svůj balíček vyzvednou v aplikaci jednotky tisíc zákazníků a celkem jejich počet již překročil 50 tisíc. Zákazníci můžou nabídku využít až do konce prosince, a to i opakovaně.

Od 1. prosince jim kromě dat navíc, přidá T-Mobile ještě 25 % kreditu. Stačí si jen dobít v mobilní aplikaci částkou alespoň 250 korun, nebo minimálně 300 Kč na webu T-Mobile nebo v prodejnách operátora.

V mobilní aplikaci Můj T-Mobile dárky na každý adventní týden

Vše potřebné najdou zákazníci T-Mobile ve své mobilní aplikaci. A během adventu to platí dvojnásob. „Vánoce v aplikaci u nás začaly vlastně již v listopadu, protože v ní na zákazníky čekají data navíc k jejich tarifu, 24 GB k novému telefonu nebo 10 GB za dobití kreditu. Na adventní týdny jsme přichystali další várku dárků a první nadílku si mohou uživatelé rozbalit již tento týden,“ říká Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile, a upozorňuje: „Mohu slíbit, že velké finále nás čeká v posledním prosincovém týdnu,“

Letošní nadílka v aplikaci bude trochu jiná než v předchozích letech. Na návštěvníky vždy čeká krátký příběh s překvapením. Virtuální rozbalování by tak mělo být především zábavou. Od 1. do 6. prosince připravil T-Mobile vybrané Uvítací tóny zdarma, včetně skladby Jsou svátky od Karla Gotta, která zní v reklamní kampani T-Mobile.

Aktivace a první měsíc jsou následující uvítací tóny zdarma:

Chinaski – Není nám do pláče

Shakira – Hips Don´t Lie

Olga Lounová – Padám

Karel Gott – Jsou svátky

Wham! – Last Christmas

Jessica Simpson – Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

Václav Neckář – Půlnoční

Mariah Carey – All I Want for Christmas

Ewa Farna – Vanoce na Miru

Karel Gott – Bílé Vánoce

Vánoce v apce budou pokračovat až do konce roku a další adventní překvapení bude odhaleno v pondělí 7. prosince.

Stáhnout Můj T-Mobile

Prémiové televizní kanály

I letos se uživatelé televizních služeb od T-Mobile mohou těšit na vybrané prémiové kanály zdarma i v nižších TV tarifech. Například dokumentární BBC Earth HD, který v Česku exkluzivně nabízí jen T-Mobile, bude k dispozici již od nejnižšího tarifu XS. To samé platí i pro to nejlepší z britské Premier League, španělské La Liga, německé Bundesligy či italské Serie A na Premier Sport HD, DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD. Vychutnat si to nejlepší z programové nabídky mohou diváci od 1. prosince až do 17. ledna 2021.

I nadále jsou zákazníkům k dispozici data navíc zdarma k jejich tarifu. Stačí si je vyzvednout každý měsíc v mobilní aplikaci Můj T-Mobile. Pod stromeček si mohou pořídit k televizním službám T-Mobile také nový 4K televizor Philips za zvýhodněnou cenu či nejrychlejší pevný internet za pevnou 299 Kč měsíčně na prvního půl roku.