T-Mobile hlásí silné třetí čtvrtletí. Data letí nahoru, zisk také

Společnost T-Mobile Czech Republic oznámila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025. Ty potvrzují pokračující růst. Zákaznická báze meziročně vzrostla o 1,8 % na 6,63 milionu klientů, zatímco spotřeba mobilních dat se zvýšila o 19 %. Celkové tržby stouply o 2,7 % a zisk EBITDA (AL) dosáhl růstu o 8,9 %.
„Ani v závěru roku nepolevujeme, připravujeme inovace i nabídky s tím, že náš zákazník je plně v centru všeho dění. Pokračují i masivní investice do infrastruktury – objem investic vč. modernizace sítě a nových technologií dosáhl za prvních 9 měsíců letošního roku 2,4 miliardy korun. Do konce roku nás ale čekají ještě investice v rozsahu dalších zhruba dvou miliard korun. Soustředíme se i na rozvoj optické infrastruktury a přípojek, kde je pokrytí vysokorychlostním internetem aktuálně připraveno pro téměř 1,3 milionu domácností, pokrytí mobilním 5G signálem dosáhlo dle statistik ČTÚ na konci října 97,79 %,“ komentuje aktuální finanční výsledky Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Finanční ukazatele za Q3/2025 (meziroční srovnání)
- Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 1,8 % na 6,632 milionu
- Počet tarifních zákazníků (bez M2M) činil na konci Q3 4,120 milionu
- Počet M2M: 785 000
- Počet uživatelů předplacených karet klesl o 1 % na 1,73 milionu
- Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 19 %
- Meziroční nárůst tržeb o 2,7 % na 23,598 miliardy korun
- EBITDA (AL) – zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 8,9 % na 10,126 miliardy korun