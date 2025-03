Garmin přidává do své aplikace funkce AI, bohužel ale za předplatné

Fotografie: Garmin

Ačkoli se k radosti uživatelů až doposavad Garmin k paywallům stavěl negativně, právě oznámil, že uvedl prémiové předplatné Garmin Connect+. Přidává dnes už téměř nezbytné funkce umělé inteligence a několik dalších novinek. Stávající i noví uživatelé aplikace Garmin budou moci využít bezplatnou 30denní zkušební verzi, pokud však budou chtít i poté využívat prémiové funkce, budou si muset vybrat mezi měsíčním předplatným ve výši 8,99 eur (cca 225 Kč) a ročním ve výši 89,99 eur (cca 2 250 Kč). V USA je mimochodem služba výrazně levnější – Garmin si za ni má účtovat 6,99 dolarů (cca 160 Kč) měsíčně, případně 69,99 dolarů (cca 1 600 Kč) ročně. Pozitivem nicméně alespoň je, že všechny stávající zdravotní údaje a funkce zůstanou zdarma.

„Vývoj prémiové úrovně nám umožňuje rozšířit naše investice do platformy Garmin Connect, a to jak z hlediska funkcí, jejichž poskytování s sebou nese další náklady, tak i z hlediska rozšiřování našich technických týmů, které tyto funkce vytvářejí a udržují,“ uvedla mluvčí společnosti Garmin Natalie Millerová. Funkce nazvaná Active Intelligence bude zavedena zatím jako beta a její vylepšení má podle The Verge tkvít v poskytování personalizovaných návrhů na základě údajů o vašem zdraví a aktivitě, což Garmin dělal i doposavad, ovšem bez využití umělé inteligence. Postupem času se tak mají poznatky více přizpůsobovat jednotlivým uživatelům právě díky AI.

Garmin Connect+ také přidává nový ovládací panel výkonnosti, který umožňuje porovnávat vlastní grafy a tabulky za určité období a lépe vizualizovat pokrok. Předplatitelé si také budou moci na chytrém telefonu prohlížet živé atributy aktivity u tréninků, které byly zahájeny na hodinkách. Rozšíření se dotkne i LiveTracku, který umožní upozornit vybrané kontakty na zahájení aktivity. K dispozici by také mělo být více plánů Garmin Coach pro běh a cyklistiku, předplatitelé navíc mohou získávat exkluzivní odznaky a výzvy.

Pokud byste si chtěli Garmin Connect+ vyzkoušet, stačí v aplikaci Garmin Connect zavítat do sekce nastavení. Předplatnému se nicméně už stihl velmi detailně podívat na zoubek DC Rainmaker, jehož článek doporučuji, případně video od DesFit níže.

Můj názor

Pro mě osobně jako uživatele hodinek Fēnix 7 je velkým zklamáním, že se Garmin po vzoru dalších vydal směrem předplatného za funkce navíc, i přestože se v minulosti právě k předplatným stavěl negativně. Proti konkurenci to byla a mohla být i do budoucna výhoda, částečně to navíc ospravedlňovalo vyšší ceny hodinek oproti konkurenci. A 30denní zkušební doba také není nic extra v porovnání například s Googlem či Applem.