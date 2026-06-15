Stýskalo se vám po O2 kalendáři plném výhod? Ode dneška je zpět

Operátor O2 se vzhlédl v kalendářích s odměnami. Dříve byly obvyklé v adventním období, avšak už jen za letošní rok se s nimi setkáváme podruhé. Zkraje roku je O2 nasadilo v rámci oslav 20. narozenin, nyní jakožto oslavu přicházejícího léta. Počínaje dneškem, tedy pondělím 15. června se můžete těšit na 16 různých výhod. Vše vyvrcholí poslední červnový den.
Kalendář je k dispozici skrze aplikaci Moje O2 a přístup k němu mají všichni uživatelé tohoto operátora. Ať už máte paušál, předplacenku, nebo třeba jen pevný internet, výhody míří k vám. Hned první den získáte 200Kč slevu na příslušenství v podobě kabelů, nabíjecích adaptérů, ochranných pouzder či sklíček. Naopak se tato sleva nevztahuje na chytré hodinky či náramky. V dalších dnech operátor láká například na doplňky k telefonu, powerbanky, poukazy do O2 Knihovny či nabíječky. Vždy půjde zřejmě o nějakou formu slevy.
Vygenerované vouchery musíte v případě zájmu využít nejpozději do 15. července, což poskytuje dostatek času si nabídku projít a promyslet, co by se vám aktuálně hodilo.
V rámci letních akcí O2 láká i na nákup základních bezdrátových reproduktorů O2 beam s 5W výkonem a možností vzájemného propojení a docílení stereo efektu. Za 499 Kč totiž získáte hned dva reproduktory, a to v rámci akce 1+1. Tato akce je automaticky započítaná a nepotřebujete k ní žádný speciální kód či aplikaci Moje O2. Platná je od 1. června až do 31. srpna.