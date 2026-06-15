mobilenet.cz na sociálních sítích

Stýskalo se vám po O2 kalendáři plném výhod? Ode dneška je zpět

Michal Pavlíček
Stýskalo se vám po O2 kalendáři plném výhod? Ode dneška je zpět
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Výhody získají všichni zákazníci skrze aplikaci Moje O2
  • Akce s letním kalendářem běží od 15. do 30. června
  • První den získáte slevu 200 Kč na příslušenství

Operátor O2 se vzhlédl v kalendářích s odměnami. Dříve byly obvyklé v adventním období, avšak už jen za letošní rok se s nimi setkáváme podruhé. Zkraje roku je O2 nasadilo v rámci oslav 20. narozenin, nyní jakožto oslavu přicházejícího léta. Počínaje dneškem, tedy pondělím 15. června se můžete těšit na 16 různých výhod. Vše vyvrcholí poslední červnový den.

O2

Kalendář je k dispozici skrze aplikaci Moje O2 a přístup k němu mají všichni uživatelé tohoto operátora. Ať už máte paušál, předplacenku, nebo třeba jen pevný internet, výhody míří k vám. Hned první den získáte 200Kč slevu na příslušenství v podobě kabelů, nabíjecích adaptérů, ochranných pouzder či sklíček. Naopak se tato sleva nevztahuje na chytré hodinky či náramky. V dalších dnech operátor láká například na doplňky k telefonu, powerbanky, poukazy do O2 Knihovny či nabíječky. Vždy půjde zřejmě o nějakou formu slevy.

Je libo neomezená data na dovolenou? O2 má nové roamingové balíčky
Přečtěte si také

Je libo neomezená data na dovolenou? O2 má nové roamingové balíčky

Vygenerované vouchery musíte v případě zájmu využít nejpozději do 15. července, což poskytuje dostatek času si nabídku projít a promyslet, co by se vám aktuálně hodilo.

O2 beam

V rámci letních akcí O2 láká i na nákup základních bezdrátových reproduktorů O2 beam s 5W výkonem a možností vzájemného propojení a docílení stereo efektu. Za 499 Kč totiž získáte hned dva reproduktory, a to v rámci akce 1+1. Tato akce je automaticky započítaná a nepotřebujete k ní žádný speciální kód či aplikaci Moje O2. Platná je od 1. června až do 31. srpna.

tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze