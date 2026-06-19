O2 maže poslední hluchá místa na mapě. Brzy zprovozní 20 nových vysílačů

Provozovatel infrastruktury CETIN a mobilní operátor O2 (viz spolecnost.o2.cz) v těchto dnech dokončují rozsáhlý dotační projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jeho hlavním cílem je přivést mobilní sítě páté generace do menších obcí a odlehlých regionů, které byly kvůli vysoké technické a ekonomické náročnosti dosud opomíjeny. Nová infrastruktura zahrnuje celkem 20 nově vybudovaných základnových stanic (vysílačů), které zajistí kvalitní pokrytí pro 32 specifických lokalit napříč celou republikou. Všechny stavební a technologické práce přitom budou kompletně dokončeny ještě do konce tohoto měsíce.
Výstavba telekomunikační infrastruktury v členitém nebo řídce osídleném terénu přitom s sebou nese obrovské výzvy – od majetkoprávního vypořádání pozemků přes komplikovaná správní řízení až po samotné napojení stanic na přenosovou optickou síť. Bez synergie soukromého sektoru, samospráv a státních dotací by řada těchto projektů nebyla komerčně realizovatelná. „Kvalitní mobilní konektivita je dnes základní podmínkou pro rozvoj regionů, podnikání i dostupnost veřejných služeb. Díky podpoře z Národního plánu obnovy se daří přivádět moderní mobilní infrastrukturu i do lokalit, kde by její výstavba byla bez veřejné podpory ekonomicky obtížně realizovatelná. Jsme rádi, že projekty postupně přecházejí do provozu a jejich přínosy budou moci využívat obyvatelé napříč Českou republikou,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.
Strategie CETINu při plánování výstavby sázela na maximální efektivitu. „CETIN vybral takové lokality, kde z jedné věže pokryje více obcí. Všech 20 vysílačů, které jsme postavili, mohou kromě O2 využít i ostatní operátoři,“ zdůrazňuje Vladimír Filip, ředitel rozvoje sítí CETINu. Aktuální dotační program přitom plynule navazuje na masivní investice z minulých let, kdy vedle projektů z Národního plánu obnovy pokryl operátor O2 prostřednictvím CETINu v uplynulém období téměř 700 venkovských lokalit, čímž plní přísná kritéria rozvoje stanovená Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).
„Dostupné a kvalitní mobilní připojení vnímáme jako součást moderní infrastruktury - stejně důležitou jako silnice nebo energetické sítě. O to větší radost máme, že se nám společně se společností CETIN, obcemi a díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu daří přivádět mobilní služby i do míst, kde byla jejich výstavba technicky nebo ekonomicky velmi náročná. Aktuálně dokončovaných 20 vysílačů pro 32 lokalit navazuje na stovky dalších míst, která jsme v posledních letech pomohli pokrýt v rámci projektů zaměřených na odstranění takzvaných bílých míst,“ uzavírá technologický ředitel O2 Jan Hruška.
Seznam lokalit, kde díky novým vysílačům přibude pokrytí:
- Hvězdonice (okres Benešov)
- Doubravice (okres Benešov)
- Kouty, Smilkov (okres Benešov)
- Zdeboř (okres Benešov)
- Líštěnec (okres Benešov)
- Běštín (okres Beroun)
- Zátor (okres Beroun)
- Nová Studnice, Hradečno (okres Kladno)
- Nová Telib (okres Mladá Boleslav)
- Všešímy, Kunice (okres Praha-východ)
- Malkovice, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Nové Dvory, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Horní Matějov (okres Příbram)
- Myslkov (okres Příbram)
- Velká, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)
- Vápenice (okres Příbram)
- Dobrkovská Lhotka, Slavče (okres České Budějovice)
- Dolní Lhotka (okres České Budějovice)
- Mohuřice (okres České Budějovice)
- Novosedly, Kájov (okres Český Krumlov)
- Mezipotočí (okres Český Krumlov)
- Nový Vojířov, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec)
- Vyšetice, Šebířov (okres Tábor)
- Lhýšov (okres Tábor)
- Sychrov, Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
- Frankův Zhořec, Stránecká Zhoř (okres Žďár nad Sázavou)
- Lhota u Lysic (okres Blansko)
- Radějov (okres Hodonín)
- Lučina (okres Hodonín)
- Plaveč (okres Znojmo)
- Výrovice (okres Znojmo)
- Linhartovy, Město Albrechtice (okres Bruntál)
- Pavlínov (okres Žďár nad Sázavou)