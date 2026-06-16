Jak se hlídá mobilní síť? Je to tak složitá práce, že na ni nestačí ani AI

Všudypřítomná mobilní síť je tak samozřejmá, že ji ani nevnímáme, o to více pak chybí, pokud zrovna není dostupná. Aby se tak dělo co nejméně, je práce zaměstnanců dohledového centra. U O2 mu říkají CNOC (Customer Network Operation Center), přičemž tento operátor nás nechal nahlédnout do samotného zázemí, stejně tak jako nám prozradil některé zajímavosti z jeho fungování.
Tento „sýnok“, jak mu u operátora říkají, má hned několik rolí. Je to centrální klíčová složka, která zajišťuje nepřetržitý dozor nad fungováním sítě. Je to klíčová složka pro řešení zákaznických stížností a místo, kde se řeší veškeré krize. A nejde jen o telefonování a data – síť O2 je součást kritické infrastruktury, což operátorovi přináší další zákonné povinnosti.
Po dlouhá léta sídlilo toto centrum na Pankráci, ale nově se přestěhovalo na Brumlovku, a proto je to asi nejmodernější pracoviště tohoto druhu u nás. Jeho centrem je tzv. WallScreen – obrazovka, na které jsou vidět nejrůznější grafy, které vznikají jako souhrn toho, co hlásí jednotlivé body sítě. Pokud nastane výpadek, tak jeden nebo více grafů má neočekávaný průběh: buďto spadnou k nule, nebo naopak vystřelí nahoru. Podle toho dokáží pracovníci velice snadno identifikovat, kde je problém, jestli například ve volání přes 2G nebo v LTE datech.
A informací je to pořádná porce: každou sekundu přichází miliony kousků informace, které se zde skládají jako kousky „puzzle“ dohromady. Nasazení umělé inteligence je zde teprve v začátcích a sází hlavně na lidské know-how. Výsledkem je síť, která je 99,999 % času bez výpadků. Tak dobrého výsledku samotná AI nedosáhne, a tak zde slouží spíše jako rádce, ale nejkritičtější rozhodnutí je stále na lidech, kteří mají desítky let zkušeností.
Z grafů lze vyčíst i jiné zajímavosti. Že spotřeba dat vystřelí o přestávkách sledovaných sportovních zápasů, je očekávatelné. Ale mobilní datové přenosy mají i další špičky – školní přestávky. A místo klasického „vánočního peaku“ jsou teď v síti dva nové: první a poslední školní den.
Součást kritické infrastruktury státu
V rámci projektu vznikla nová serverovna se samostatným chlazením a požárním zabezpečením. O2 zde vybudovalo novou napájecí infrastrukturu včetně rozvaděčů a více než 6 kilometrů silových kabelů. Součástí prací bylo také položení 35 kilometrů ethernetových kabelů, instalace 760 datových zásuvek, záložního napájení UPS pro klíčová pracoviště a zajištění nezávislé internetové konektivity od dalších poskytovatelů.
Pro případ mimořádných událostí disponuje O2 krizovými procesy, záložními pracovišti a scénáři obnovy klíčových systémů. Součástí připravenosti jsou také záložní zdroje energie, nezávislá konektivita a koordinace s bezpečnostními složkami státu. Kupříkladu dieselagregát na střechu coby druhý záložní zdroj bude umísťovat vrtulník. Použití jeřábu je totiž kvůli okolní zástavbě nemožné. A všechno je ještě jednou jištěno záložní pracovištěm v Ústí nad Labem, kdyby se hlavní město potýkalo s nějakými dlouhodobějšími problémy.