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Jak se hlídá mobilní síť? Je to tak složitá práce, že na ni nestačí ani AI

Ondřej Pohl
Jak se hlídá mobilní síť? Je to tak složitá práce, že na ni nestačí ani AI
Fotografie: O2
  • Operátor O2 přestěhoval své dohledové centrum CNOC na Brumlovku, kde nepřetržitě sleduje fungování mobilní sítě
  • Pracovníci na velké obrazovce WallScreen zpracovávají miliony informací za sekundu a ihned tak identifikují vzniklé problémy
  • Umělá inteligence zde funguje pouze jako rádce, protože zajištění chodu bez výpadků stále vyžaduje zkušené lidi
  • Síť spadá pod kritickou infrastrukturu státu, a proto má centrum silné technické zázemí i záložní pracoviště v Ústí nad Labem

Všudypřítomná mobilní síť je tak samozřejmá, že ji ani nevnímáme, o to více pak chybí, pokud zrovna není dostupná. Aby se tak dělo co nejméně, je práce zaměstnanců dohledového centra. U O2 mu říkají CNOC (Customer Network Operation Center), přičemž tento operátor nás nechal nahlédnout do samotného zázemí, stejně tak jako nám prozradil některé zajímavosti z jeho fungování.

O2 CNOC

Tento „sýnok“, jak mu u operátora říkají, má hned několik rolí. Je to centrální klíčová složka, která zajišťuje nepřetržitý dozor nad fungováním sítě. Je to klíčová složka pro řešení zákaznických stížností a místo, kde se řeší veškeré krize. A nejde jen o telefonování a data – síť O2 je součást kritické infrastruktury, což operátorovi přináší další zákonné povinnosti.

O2 CNOC

Po dlouhá léta sídlilo toto centrum na Pankráci, ale nově se přestěhovalo na Brumlovku, a proto je to asi nejmodernější pracoviště tohoto druhu u nás. Jeho centrem je tzv. WallScreen – obrazovka, na které jsou vidět nejrůznější grafy, které vznikají jako souhrn toho, co hlásí jednotlivé body sítě. Pokud nastane výpadek, tak jeden nebo více grafů má neočekávaný průběh: buďto spadnou k nule, nebo naopak vystřelí nahoru. Podle toho dokáží pracovníci velice snadno identifikovat, kde je problém, jestli například ve volání přes 2G nebo v LTE datech.

A informací je to pořádná porce: každou sekundu přichází miliony kousků informace, které se zde skládají jako kousky „puzzle“ dohromady. Nasazení umělé inteligence je zde teprve v začátcích a sází hlavně na lidské know-how. Výsledkem je síť, která je 99,999 % času bez výpadků. Tak dobrého výsledku samotná AI nedosáhne, a tak zde slouží spíše jako rádce, ale nejkritičtější rozhodnutí je stále na lidech, kteří mají desítky let zkušeností.

O2 CNOC

Z grafů lze vyčíst i jiné zajímavosti. Že spotřeba dat vystřelí o přestávkách sledovaných sportovních zápasů, je očekávatelné. Ale mobilní datové přenosy mají i další špičky – školní přestávky. A místo klasického „vánočního peaku“ jsou teď v síti dva nové: první a poslední školní den.

Součást kritické infrastruktury státu

V rámci projektu vznikla nová serverovna se samostatným chlazením a požárním zabezpečením. O2 zde vybudovalo novou napájecí infrastrukturu včetně rozvaděčů a více než 6 kilometrů silových kabelů. Součástí prací bylo také položení 35 kilometrů ethernetových kabelů, instalace 760 datových zásuvek, záložního napájení UPS pro klíčová pracoviště a zajištění nezávislé internetové konektivity od dalších poskytovatelů.

O2 CNOC

Pro případ mimořádných událostí disponuje O2 krizovými procesy, záložními pracovišti a scénáři obnovy klíčových systémů. Součástí připravenosti jsou také záložní zdroje energie, nezávislá konektivita a koordinace s bezpečnostními složkami státu. Kupříkladu dieselagregát na střechu coby druhý záložní zdroj bude umísťovat vrtulník. Použití jeřábu je totiž kvůli okolní zástavbě nemožné. A všechno je ještě jednou jištěno záložní pracovištěm v Ústí nad Labem, kdyby se hlavní město potýkalo s nějakými dlouhodobějšími problémy.

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