O2 rozšiřuje nabídku sluchátek. Nová Pods ULTRA dáte přímo přes hlavu

Operátoři mnohdy prodávají různé produkty pod svou vlastní značkou a logem. Posledních několik let tak v například v nabídce O2 najdete bezdrátová sluchátka řady O2 Pods, která jsou buď špuntová nebo pecková. Před letošními prázdninami se v nabídce objevují zbrusu nová sluchátka zvaná O2 Pods ULTRA, která se řadí do kategorie „přes hlavu“. Jde tedy o klasická velká bezdrátová sluchátka nabízená v tradiční bílé a černé barevné variantě.
Sluchátka jsou vybavena adaptivním aktivním potlačením okolního hluku (ANC), které se přizpůsobuje tvaru uší a dokáže snížit okolní hluk až o 43 dB. O kvalitu zvuku se starají 40mm dynamické měniče, které zajišťují bohatý a detailní poslech. Na těle se dále nachází pětice mikrofonů. Komfort při dlouhém poslechu podporuje lehká konstrukce a náušníky z paměťové pěny.
Nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C konektoru a nechybí ani 3,5mm jack pro poslech klasickým způsobem. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4. Výdrž baterie má dosahovat až 55 hodin s vypnutým režime ANC. Pakliže bude aktivní, klesne výdrž zhruba na 37 hodin.
Případné zájemce jistě potěší, že součástí prodejního balení je i cestovní pouzdro. Standardní cena u O2 je stanovena na 1 499 Kč. Pokud máte u O2 jakoukoliv službu, máte nárok na slevu ve výši 500 Kč, cena se tak sníží na již výrazně sympatičtějších 999 Kč.