Datování s O2 bude v létě méně omezené. Vše díky zdvojnásobení Dat naplno

Letní měsíce si uživatelé tarifů O2 budou moci užít o něco více. Operátor si připravil akci, ve které v podporovaných tarifem zdvojnásobí počet dní, ve kterých můžete využít doplňkovou službu Data naplno. Oč se jedná? Pokud máte tarif s omezenou rychlostí či daotvým měsíčním limitem, Data naplno to na 24 hodin vyruší. Buď vám nadělí maximální možnou rychlost, nebo nepočítají stažené data do vašeho měsíčního limitu.
„Léto patří zážitkům, cestování a sdílení momentů s blízkými. Chceme, aby zákazníci byli naplno online ve chvílích, kdy to potřebují – při navigaci na cestách, streamování videí na festivalu nebo třeba na chatě, když chtějí dětem pustit pohádku,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb O2.
Například tarif NEO+ Modrý má celé léto 6krát možnost využít Data naplno během jednoho měsíce. Po dobu až 6 dní tak nebude využíván jinak skromný 6GB datový limit. U dalšího oblíbeného tarifu, O2 NEO+ Stříbrný získáte po celé léto 10krát možnost využít Data naplno. Až 10 dní tak nebudete mít rychlost omezenou na 15 Mb/s. Naopak u dražších tarifů, například O2 NEO+ Platinový, se žádné výhody nedočkáte, neboť tarif je datově zcela neomezen.
Dvojitou porci Dat naplno můžete využívat ve svých tarifech od 8. června do 31. srpna. Aktivaci provedete nejjednodušeji skrze mobilní aplikaci Moje O2.