Je libo neomezená data na dovolenou? O2 má nové roamingové balíčky

Mobilní data jsme zvyklí mít při sobě takřka neustále. Pokud jste v České republice či zemích Evropské unie, v podstatě nic neřešíte a využíváte váš datový balíček. Co když ale cestujete mimo země EU, případně na opačný konec světa? V případě, že chcete zůstat on-line se svým telefonním číslem, je nezbytné aktivovat si separátní roamingový balíček. O2 dnes představilo tři nové roamingové balíčky s daty, které se liší datovou porcí a rovněž obdobím, na které si jej aktivujete.
„Chtěli jsme odstranit jeden z největších stresů spojených s cestováním mimo Evropu. Lidé už nemusí řešit, jestli jim přestane fungovat navigace, komunikace nebo důležité aplikace. I po vyčerpání dat zůstávají dál online. Stačí si vybrat balíček podle délky pobytu a přestat počítat gigabajty,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
Základ představuje balíček Data Pas na 3 dny za 199 Kč s 1 GB dat, který přijde vhod například při prodloužených víkendových pobytech nebo pokud například projíždíte státem, na který se nevztahuje váš standardní datový balíček. Může jít kupříkladu o Švýcarsko, Srbsko či Albánii. Balíček Data Pas na 14 dní za 399 Kč již disponuje 5GB datovým limitem a svou délkou trvání je ideální na klasickou dovolenou. Vrcholem je pak balíček Data Pas na 30 dní za 499 Kč nabízející 10 GB na celý měsíc. Hodí se na delší pobyty a nebo jednoduše pro všechny datově o něco náročnější uživatele.
Zásadní skutečností je ovšem fakt, že všechny tři výše zmíněné balíčky mají tzv. Datovou pojistku. Pokud vyčerpáte všechny svá data, nadále zůstanete on-line, jen dojde ke zpomalení vašeho připojení na 384 ks/s. Touto rychlostí vám nadále bude fungovat navigace, všechny messengery či aplikace pro jízdní řády. Mimochodem jde o rychlost, kterou jste se kolem roku 2010 připojovali z mobilu k internetu skrze síť 3G.
Všechny balíčky jsou funkční v 96 zemích po celém světě. Spadá mezi ně například sestava pořadatelských zemí pro nadcházející Mistrovství světa ve fotbale, tedy Kanada, USA a Mexiko, dále například Turecko, Egypt, Albánie, Indie, Čína, Austrálie, Tunisko, Švýcarsko, Srí Lanka, Madagaskar, Vietnam, Jižní Korea, Mongolsko, Venezuela, Izrael či Saudská Arábie. Seznam všech zemí má O2 na svých webových stránkách. Narazit samozřejmě můžete na země, kde tyto balíčky platné nejsou. Například jde o Afghánistán či Ghanu, zde je k dispozici pouze balíček 1 GB za 999 Kč. Ještě zcela odděleně je stát Kuba, kde vás 1 MB vyjde na 300 Kč a případné datování si tak dobré skutečně rozmyslet.
Nové speciální letní roamingové datové balíčky lze aktivovat skrze aplikaci Moje O2, případně i prostřednictvím SMS. Instrukce vám dorazí, jakmile do dané země vstoupíte. Posledním dnem, kdy lze balíček aktivovat, je 31. srpen 2026.