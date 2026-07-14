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Je tu léto a s ním i slevy na Datamanii. Jak získat neomezený tarif za pětistovku?

Ondřej Pohl
Je tu léto a s ním i slevy na Datamanii. Jak získat neomezený tarif za pětistovku?
Fotografie: O2
  • Operátor O2 upravil ceny předplacenek Datamanie a nově nabízí neomezená data s voláním za 499 Kč
  • Do konce července je k dispozici také zvýhodněná varianta se 100 GB dat za 349 Kč

Operátor O2 bez většího rozruchu upravil ceny svých akčních předplacenek Datamanie. Asi nejzajímavější je možnost získat neomezená data (10 Mb/s) a volání za 499 Kč na 30 dní. Nevýhodou je nutnost platit 1,5 Kč za každou SMS, ale potěší 55 GB pro datový roaming v zóně EU.

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Celkem běžná je sleva 100GB Datamanie, se kterou tato služba začínala, na 349 Kč. Za tuto cenu je to velmi zajímavá nabídka, zvláště když potřebujete nárazově přenést větší množství dat. Poslední dvě nabídky, které si můžete prohlédnout na obrázku a stránkách operátora (o2.cz) už jsou zajímavé jen pro někoho, kdo si netroufne na smlouvání pomocí retenčního oddělení.

Datamanie

Akce na tarify Datamanie platí pro nově sjednané zákazníky do 31. 7. 2026 nebo do odvolání. Objednat můžete maximálně 2 SIM karty od každé varianty Datamanie.

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