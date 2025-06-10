Garmin má obrovský problém. Žaluje ho Strava

Jak upozornili kolegové z The Verge, zástupci aplikace Strava podali u federálního soudu v Coloradu žalobu na svého dlouholetého partnera Garmin, kterého firma obviňuje z porušení patentů a porušení smlouvy o spolupráci. Podle dokumentu, na který upozornil DC Rainmaker a je detailně k nahlédnutí na konci článku, měl Garmin neoprávněně využít Stravou chráněné technologie – zejména „segmenty“, tedy úseky trasy umožňující srovnání výkonů sportovců, a „heatmapy“, které zobrazují nejčastěji využívané trasy.
Strava každopádně požaduje trvalý soudní zákaz, který by Garminu bránil v prodeji zařízení nebo poskytování funkcí založených na těchto technologiích. To by se přitom dotklo většiny současného portfolia americké firmy, včetně cyklopočítačů Edge a hodinek Forerunner, Fenix a Epix, stejně jako celé platformy Garmin Connect. Strava argumentuje tím, že finanční kompenzace sama o sobě by nebyla dostačující.
Podle Stravy porušil Garmin podmínky dohody Master Cooperation Agreement (MCA) z roku 2015, která umožnila integraci funkce Strava Live Segments do zařízení Garmin. Strava tvrdí, že Garmin tuto spolupráci využil k rozšíření vlastního systému segmentů mimo rámec dohodnutého partnerství a k vývoji konkurenčního řešení v rámci svého ekosystému. Navíc kromě toho Strava obviňuje Garmin z porušení dalších dvou patentů, jež se týkají tepelných map a návrhu tras podle jejich oblíbenosti, tedy patentů, jež byly podány v letech 2014 a 2016, přičemž Strava zdůrazňuje, že Garmin při vývoji svých funkcí „pečlivě studoval“ technologie, k nimž měl omezený přístup.
„Garmin získal od Stravy omezené povolení k implementaci funkce Strava Segments do svých zařízení. Toto oprávnění však využil k pečlivému prostudování těchto funkcí, jejich detailnímu okopírování a následnému uvedení jako vlastních funkcí. V důsledku toho Strava podala žalobu, aby ochránila své patentované vynálezy,“ uvedl mluvčí Stravy Brian Bell. „Garmin opakovaně odmítl snahy Stravy vyřešit porušení práv neformálně, a tak byla Strava nucena se v této věci postavit na odpor a podat žalobu. Nehodláme podnikat žádné kroky, které by narušily možnost uživatelů Garminu synchronizovat svá data se Stravou, a doufáme, že Garmin projeví stejný respekt k našim společným uživatelům.“