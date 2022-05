Květnová aktualizace Pixelů 6 má vyřešit problém s haptikou i displejem

Nejnovější řada Pixelů 6 od Googlu dorazila navzdory tomu, že se má jednat v podstatě o referenční smartphony výrobce softwaru i hardwaru, s celou řadou nedostatků. Ty se postupem času odstraňovaly pomocí menších či větších záplat, avšak ani v současnosti není pro některé uživatele telefon stále v ideálním stavu. Právě ty pravděpodobně nejvíc nadchne nejnovější květnová aktualizace, která má opravit hned několik nedostatků.

Our May software update is now rolling out to supported Pixel devices! The update includes:



👆🏽👆🏿👆🏻 Improvements for haptic feedback

📱 Fixes for display & launcher

🔒 Latest security fixes



Device applicability varies



Learn more on our Community post: https://t.co/36iwv6s3WS