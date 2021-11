Pixely 6 mají problém s blikajícími displeji. Google vše brzy napraví

Fotografie: Google

Nejnovější Pixely 6 od Googlu se již dostaly do rukou prvních majitelů. Jak to tak obvykle bývá, na některých kusech se objevily první problémy, o kterých informuje androidcentral.com. Někteří majitelé si stěžují na blikání displeje ve chvílích, kdy je mobil vypnutý. Stává se to, když dojde k menšímu stisku zapínacího tlačítka na pravém boku. V tuto chvíli nejsou informace o tom, že by se obdobný problém objevoval i v případě, kdy je telefon zapnutý.

Další skupinka uživatelů eviduje nežádoucí zelený nádech zobrazovače. Zatímco problikávání nebylo u starších Pixelů zaznamenáno, zelené displeje se objevily už u Pixelů 4 XL a 5a. Nejde však jen o Google, s nežádoucím zeleným nádechem se potýkal iPhone 12 a o rok dříve i iPhone 11. Vždy to však výrobci vyřešil aktualizací k obecné spokojenosti uživatelů.

Nejnovější potíže spjaté s Pixely 6 již eviduje samotný Google, který na oficiálních stránkách podpory uvedl, že blikající displeje nepředstavují hardwarový problém. To znamená, že nebude potřeba servisní zásah. Google dále uvádí, že se blikání objevuje jen v momentech, kdy tlačítko uživatel stiskne jen málo/krátce a nedojde k zapnutí telefonu. Dočasná rada zní, nehrát si s tlačítkem zbytečně. Tím však Google problém nechce zlehčovat a během prosince vydá aktualizaci, která neduh vyřeší.

