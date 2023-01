Nejnovější aktualizace Pixelů se zaměřuje na displej a podporu Spatial Audia

Lednová aktualizace smartphonů Pixel, která je dostupná pro Pixel 4a a veškeré novější modely, přináší kromě lednových bezpečnostních záplat hned několik důležitých vylepšení. Tím nejzajímavějším z nich je dost možná podpora prostorového Spatial Audia, kdy se pocitově mění směr zvuku podle toho, jak uživatel natáčí hlavou. Funkci lze vyzkoušet například se sluchátky Pixel Buds Pro a bude dostupná u Pixelů řad 6 a 7. Další novinkou by měla být vylepšená spolehlivost čtečky otisků prstů, ale také byl odstraněn bug, kdy se displej nechtěl rozsvítit nebo naopak nechtěl zhasnout.

Our January software update is now rolling out to supported Pixel devices & will continue over the coming weeks. The updates include improvements to:



🔋Battery & charging

⚙️Stability & performance

📱Display & graphics

🎧Bluetooth connectivity



Learn more: https://t.co/12ibw2x1TS