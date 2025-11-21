Spotify spouští nástroj pro import playlistů z jiných streamovacích služeb

Jak upozornila gsmarena.com, Spotify rozšiřuje své možnosti práce s hudebními kolekcemi a poprvé nabízí oficiální funkci pro přenos playlistů z konkurenčních streamovacích služeb. Novinka vznikla ve spolupráci s TuneMyMusic, které tuto funkcionalitu poskytuje už řadu let. Díky tomu už uživatelé kvůli import playlistů nemusí spoléhat na externí nástroje.
Nová možnost se objevuje v mobilní aplikaci Spotify v sekci Tvoje knihovna. Mělo by přitom stačit sjet úplně dolů a klepnout na „Importovat tvoji hudbu“ a propojit účet s TuneMyMusic. Následně si vyberete službu, ze které chcete playlisty přenést, označíte konkrétní seznamy skladeb a Spotify je během chvíle přidá do knihovny. Neměla by existovat žádná omezení – má jít přenášet libovolný počet playlistů i skladeb.
Funkce se zavádí globálně v průběhu několika dní, takže pokud ji v aplikaci ještě nevidíte, brzy by měla dorazit.