Spotify přepracovalo aplikaci pro tablety. Je výrazně přehlednější

Spotify konečně vyslyšelo dlouholeté prosby uživatelů a představilo kompletní redesign své aplikace pro tablety se systémy Android a iPadOS (viz spotify.com). Cílem této aktualizace je skoncovat s érou „přerostlých mobilních aplikací“ a nabídnout uživatelům rozhraní, které naplno využívá velkou plochu displeje. Nový vzhled se mnohem více inspiruje desktopovou verzí, což výrazně usnadňuje orientaci v knihovně i ovládání přehrávání, aniž byste museli neustále přeskakovat mezi jednotlivými nabídkami.
Aplikace tak nově nabízí možnost si zobrazit panel přehrávání po okraji displeje, který v danou chvíli zabírá zhruba třetinu displeje. Ve zbylých dvou třetinách můžete pracovat s aplikací jako jste zvyklí. Na očích tak máte vždy vše potřebné. Potěší, že přepracované rozložení funguje jak při orientaci na výšku, tak při rozložení na šířku. Na panelu s přehráváním je pak rychlé tlačítko, který dokáže panel roztáhnout do podoby na celém displeji.
Nová podoba aplikace se vám nabídne v podstatě automaticky, aniž byste museli cokoliv dělat. Ačkoliv došlo k přepracování, ovládání je nadále velice intutivní a jednoduché. Netřeba se nic nového učit. Došlo pouze k lepšímu využívání velkých displejů na tabletů, což je v podstatě to, co uživatel očekává. Netřeba prvky pouze zvětšit.