Spotify umožňuje v reálném čase sdílet s přáteli, co právě posloucháte

Spotify (spotify.com) pomalu pracuje na tom, aby jeho aplikace sloužily nejenom k přístupu k hudbě nebo audioknihám, ale také jako jakási sociální síť. Od spuštění služby 40 milionů uživatelů odeslalo téměř 340 milionů zpráv, což ukazuje, že posluchači rádi sdílejí to, co právě poslouchají.
Nově toto sdílení má být ještě jednodušší díky funkci „Poslechová aktivita“. Je volitelná, takže je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud ji v předvolbách soukromí zapnete, pak se objeví nahoře, v záhlaví zpráv. Vaši aktivitu mohou vidět pouze kontakty, které si vyberete, a samozřejmě ji můžete kdykoli vypnout. Pokud klepnete na poslechovou aktivitu přítele, budete moci tyto skladby přidat do své knihovny, poslouchat je, otevřít kontextové menu skladby nebo reagovat jedním ze šesti standardních emodži.