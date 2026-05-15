Ikonický design, naprosto bezproblémová integrace do ekosystému Apple i příslib špičkové kvality zvukového přednesu – na tom mají stavět AirPods Max 2. V této recenzi se podrobněji podíváme na to, jak si sluchátka vedou v každodenním životě a zda dokážou v přímém souboji obstát proti zavedeným a velmi silným konkurentům, mezi které patří například Sony WH-1000XM6.
Technické parametry Apple AirPods Max (2. generace)
|Hmotnost
|386,2 g
|Barevná provedení
|inkoustová, bílá, modrá, fialová, oranžová
|Připojení
|Bluetooth 5.3
|Kodeky
|AAC, SBC, ALAC
|Odolnost sluchátek
|ne
|Délka poslechu s ANC
|až 20 h
|Obsah balení
|sluchátka, manuály, pouzdro, nabíjecí kabel
Konstrukční zpracování: příjemná na pohled i na dotyk
AirPods Max 2 si na první i druhý pohled velmi snadno spletete s jejich předchůdcem, neboť se Apple nerozhodl pro prakticky žádné viditelné designové změny. Pokud již vlastníte původní model, můžete se cítit poněkud zklamáni absencí výraznějších inovací, na druhou stranu však Apple vychází z osvědčeného principu neměnit to, co spolehlivě funguje, což mu lze jen stěží vyčítat. Je ale důležité podotknout, že sluchátka sedí na hlavě velmi dobře, přestože by jim jistě slušela nižší hmotnost než 386,2 g, a nosí se překvapivě pohodlně i navzdory tomu, že nejsem zrovna velkým příznivcem této konstrukce.
Pohodlnému používání výrazně napomáhá hlavový most, který tvoří v silikonu obalená kovová konstrukce s výplní z jemné síťky, jež napomáhá optimálnějšímu rozložení celkové hmotnosti. Samotné náušníky jsou rovněž velmi pohodlné, příjemně obepínají uši a zachovávají si i solidní prodyšnost. Sluchátka jsem měl možnost testovat i v horkém Bangkoku, kde je extrémně vysoká vlhkost vzduchu, a i v takto náročných podmínkách s teplotami nad 32 stupňů Celsia bylo jejich nošení stále relativně snesitelné. Problém s případným pocením uší pochopitelně zcela mizí v chladnějším klimatu, přičemž v zimních měsících takovou tepelnou ochranu pravděpodobně naopak oceníte. Oproti Sony WH-1000XM6 mi subjektivně přišla AirPods Max 2 o něco lépe odvětrávaná. Zaujala mě také velmi snadná výměna polstrování náušníků díky magnetickému uchycení. Toto řešení navíc zvyšuje zůstatkovou hodnotu zařízení při případném dalším prodeji, neboť eliminuje hygienické obavy spojené s používáním sluchátek po předchozím majiteli.
Na těle sluchátek nalezneme osvědčené ovládací prvky v čele s digitální korunkou, kterou lze otáčet pro regulaci hlasitosti i mačkat pro pozastavení/přeskakování skladeb, a vedlejší tlačítko, pomocí něhož můžete přepínat mezi režimem propustnosti, adaptivním zvukem a aktivním potlačováním hluku, případně veškeré tyto režimy zcela vypnout. Ve srovnání s moderním dotykovým ovládáním pomocí gest na mušlích představují tato fyzická tlačítka sázku na jistotu a v praxi fungují naprosto spolehlivě.
Krátkou zmínku si zaslouží také dodávané pouzdro, které tvoří kombinace zpevněného silikonu a vnitřní výstelky z materiálu připomínajícího semiš. Jedná se sice o poměrně subtilní ochranu, avšak svůj účel splní a zároveň ponechává volný přístup k USB-C na spodní straně pravé mušle, skrze který se sluchátka nabíjejí. Naopak se zvýšenou ochranou u těchto sluchátek nepočítejte. V tomto jsou identická se zmiňovanou konkurencí od Sony, i když AirPods Max 2 určitou odolnost rovněž nabídnou a například jemný deštík či mírné pocení zvládnou bez problémů.
- líbivý design v mnoha barevných variantách
- snadno vyměnitelné polstrování
- komfort nošení
- praktické pouzdro
- hmotnost by mohla být nižší
- bez zvýšené ochrany
Zvuk: potěší i náročnější?
Po zvukové stránce jsme již první generaci AirPods Max hodnotili jako sluchátka nabízející velmi líbivý projev, přestože ne vždy zcela korespondující s původním záměrem tvůrce. Koncept „původního záměru“, se kterým ve své komunikaci často a rádo pracuje Sony, odkazuje na autentickou vizi hudebního skladatele či interpreta, podle níž má skladba znít určitým způsobem a v níž hrají zásadní roli i ty nejmenší detaily.
Ani druhá generace AirPods Max pravděpodobně nebude první volbou pro vyloženě puristické posluchače, kteří obvykle preferují jiné značky a jsou ochotni do techniky investovat ještě vyšší částky. Skutečností však zůstává, že i tato generace hraje po zvukové stránce více než přesvědčivě a dokáže vás pohltit hutným projevem ve všech frekvenčních polohách, přičemž netrpí přebasovaností a zachovává si velmi příjemnou vyváženost. Ať už tedy dáváte přednost žánrům s tradičně výraznější basovou složkou, jako je rap, taneční hudba či drum and bass, nebo preferujete spíše akustické skladby, přednes si náležitě užijete ve všech případech.
Oblastí, v níž AirPods Max oceníte možná ještě výrazněji, je schopnost efektivně potlačit okolní ruchy. Ve srovnání s AirPods Pro těžíte už ze samotné konstrukce, která skýtá velmi solidní pasivní odhlučnění, ovšem v momentě, kdy se do procesu zapojí propracovaná sestava mikrofonů a chytrá elektronika, dokážete velmi snadno eliminovat takřka jakékoliv rušivé elementy. Sluchátka jsem testoval během cestování letadlem, při jízdě v MHD i v prostředí rušných kaváren a ve všech těchto situacích si vedla suverénně. Za skutečně ultimátní prověrku pak považuji pokus vyzkoušet aktivní potlačení hluku při sekání trávy s hlučnou sekačkou, jejíž zvuk se obvykle pohybuje ve vyšších frekvencích, a právě s nimi mívají sluchátka často potíže. Byl jsem velmi příjemně překvapen, jak účinně AirPods Max odfiltrovala i tento výrazný hluk, což mi umožnilo i během sekání trávy na zahradě poslouchat audioknihu v relativní akustické pohodě, dokonce aniž by bylo nutné zvyšovat hlasitost na maximum.
Stejně precizně jako izolace funguje také režim propustnosti, který patří k těm vůbec nejpřirozenějším, což je ostatně vlastnost, kterou se pyšní i další modely z rodiny AirPods. Funkci propouštění zvuku či aktivní potlačování hluku lze samozřejmě také zcela deaktivovat, případně můžete nechat rozhodování o přepínání režimů na inteligentní automatice.
- kvalita zvuku
- extrémně schopné ANC
- možnost přenosu v bezztrátové kvalitě skrze USB-C
- přirozený režim propustnosti zvuku
Funkce a ovládání: hlavně pro Applisty
Ovládání sluchátek zajišťují již zmíněné fyzické prvky, které jsou sice situovány o něco výše, než bývá zvykem u ovládacích ploch na vnější straně mušlí, ale na oplátku nabízejí jasnou hmatovou odezvu. Na jejich specifickou pozici si lze navyknout velmi rychle a po krátké době vám jejich nahmatání přijde naprosto přirozené. Lze navíc předpokládat, že značná část uživatelů bude sluchátka obsluhovat primárně z iPhonu, iPadu či MacBooku, kdy naplno vynikají přednosti provázaného ekosystému Apple. Sluchátka se k zařízením párují pohotově a především se inteligentně přepínají mezi aktivními zdroji přesně podle aktuální potřeby uživatele.
Rozsah funkcí zahrnuje i takové možnosti, jako je přijetí/odmítnutí příchozího hovoru pouhým pokývnutím hlavy, automatické ztlumení hudby v momentě, kdy na někoho promluvíte, nebo integraci do sítě Find My pro snadné vyhledání zařízení. Nechybí ani dálkové ovládání spouště fotoaparátu či spolehlivá funkce automatické detekce nasazení na hlavu. V nastavení si dále můžete detailně přizpůsobit prostorový zvuk a v případě fyzického propojení iPhonu, iPadu či MacBooku skrze USB-C si můžete vychutnat poslech ve skutečně bezztrátové kvalitě.
- propojenost ekosystému
- komfortní ovládání
Výdrž baterie a nabíjení: rychlé nabíjení, kratší výdrž
V otázce výdrže výrobce deklaruje až 20 hodin provozu na nabití při aktivovaném potlačování hluku (ANC), což sice není špatné a pro běžné každodenní používání to považuji za zcela dostačující, nicméně je třeba zdůraznit, že na trhu lze najít i modely s výrazně delší výdrží (například od značky Nothing). Během testování jsem AirPods Max 2. generace připojoval skrze USB-C k napájení zpravidla dvakrát týdně, spíše ale z preventivních důvodů než kvůli bezprostřední nutnosti. Přesto se domnívám, že by celková výdrž mohla být i s přihlédnutím k vyšší hmotnosti sluchátek o něco lepší. Například Sony WH-1000XM6 nabídnou rovných 30 hodin poslechu, přitom váží pouhých 254 g. Samotné nabíjení je ovšem velmi svižné, kdy během 5 minut získáte energii na přibližně 1,5 hodiny dalšího provozu. Celkově vzato lze tedy výdrž označit za solidní, ovšem na špičku v oboru sluchátka v tomto ohledu jednoznačně ztrácejí.
- rychlé nabíjení
- konkurence nabídne i výrazně lepší výdrž
Zhodnocení
Pokud jste v ekosystému Applu a hledáte sluchátka tohoto typu, neexistuje důvod, proč AirPods Max 2 nedoporučit ke koupi. S přihlédnutím k ceně se sice nejedná o zařízení s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu, stejně tak nenabídnou ani nejdelší výdrž, snadno si vás nicméně získají líbivým zvukem, fantastickým ANC a třeba možností poslechu skrze USB-C, což není standardem.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz