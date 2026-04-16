Ironie technologické éry. Spotify, které zabilo CD, teď prodává papírové knihy

Spotify oznámilo, že rozšiřuje své ambice mimo hudební streaming a výrazně posiluje segment audioknih. Zároveň ale přichází s krokem, který může působit jako paradox, protože vedle digitálního obsahu začíná prodávat i klasické tištěné knihy.
Audioknihy jsou každopádně dnes součástí služby Premium už ve 22 zemích, Česku bohužel ne, nicméně Spotify se chlubí tím, že během dvou let narostlo zhruba pětinásobně na více než 700 tisíc titulů. Firma zároveň uvádí, že autorům a vydavatelům vyplácí ročně stovky milionů dolarů. Každopádně mohou nově uživatelé v USA a Velké Británii nakupovat i fyzické knihy přímo v aplikaci Spotify, a to díky partnerství s organizací Bookshop.org. Ta je nicméně známá podporou nezávislých knihkupectví, což naznačuje, že Spotify nechce jít čistě cestou velkých retailových řetězců, možná to lehce potvrzuje i fakt, že je obchod dostupný pro Android a iOS má ještě následovat.
„Tyto novinky ukazují naši pokračující ambici přizpůsobit čtení modernímu životu,“ uvedl Owen Smith, šéf audioknih ve Spotify. „Ať už jde o objevování knih stejným způsobem jako hudby nebo podcastů na Spotify, poslech audioknihy při dojíždění, využití funkce Page Match pro plynulý přechod k tištěné verzi doma, nebo návrat do příběhu pomocí funkce Recap, usnadňujeme lidem kontakt s knihami a zároveň podporujeme růst autorů i vydavatelů.“
Na první pohled to tedy působí trochu schizofrenně, protože Spotify dlouhodobě stojí v čele odklonu od fyzických nosičů a pomohlo „odstavit“ CD i stahování hudby ve prospěch čistě digitálního modelu, zatímco teď samo otevírá dveře pro návrat k papíru. Jenže při bližším pohledu to smysl dává – hudba je dnes typicky konzumovaná pasivně, na pozadí, kde streaming vítězí na plné čáře, zatímco čtení je pořád víc vědomý, soustředěný akt. Spotife každopádně patří mezi ty značky, které rády experimentují, takže budeme rádi za vaše názory v diskuzi.
