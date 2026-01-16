mobilenet.cz na sociálních sítích

Spotify opět zdražuje. Na kolik nově vyjde Premium?

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Spotify v USA, Estonsku a Lotyšsku zvyšuje ceny svých předplatných
  • Individuální plán se v USA prodraží o 1 dolar na 12,99 $, studentský tarif zdraží z 5,99 $ na 6,99 $ a rodinný plán na 21,99 $

Uživatelé Spotify v USA, Estonsku a Lotyšsku si od února připlatí za předplatné. Hudební streamovací služba totiž oznámila, že ceny všech plánů v dotyčných zemích se zvýší. A jak dodává phonearena.com, je to mimochodem již třetí nárůst cen v USA od roku 2023. Nové ceny se každopádně promítnou už do příštího fakturačního cyklu a uživatelé o tom budou informováni emailem.

Plán Nová cena (USD) Původní cena (USD) Rozdíl (USD)
Individuální plán 12,99 11,99 +1,00
Studentský plán 6,99 5,99 +1,00
Duo plán 18,99 16,99 +2,00
Rodinný plán 21,99 19,99 +2,00

Spotify každopádně není ani zdaleka jedinou službou, která v poslední době zdražuje. Ceny zvyšují i další streamovací platformy jako Netflix, Apple TV a další.

Co to znamená pro české uživatele?


Pro Českou republiku zatím Spotify oficiálně nové ceny nepotvrdilo. Pokud by ke zdražení došlo, dá se očekávat, že bude mírnější než v USA – vzhledem k nižší kupní síle a obvyklé cenové politice pro evropské trhy by šlo pravděpodobně o nárůst o několik desítek korun měsíčně u jednotlivých plánů. Pokud by k něčemu takovému došlo, na mobilenet.cz se o tom samozřejmě dozvíte jako první.

Spotify o zdražení informuje uživatele tímto e-mailem.
,
