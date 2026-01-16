Spotify opět zdražuje. Na kolik nově vyjde Premium?

Uživatelé Spotify v USA, Estonsku a Lotyšsku si od února připlatí za předplatné. Hudební streamovací služba totiž oznámila, že ceny všech plánů v dotyčných zemích se zvýší. A jak dodává phonearena.com, je to mimochodem již třetí nárůst cen v USA od roku 2023. Nové ceny se každopádně promítnou už do příštího fakturačního cyklu a uživatelé o tom budou informováni emailem.
|Plán
|Nová cena (USD)
|Původní cena (USD)
|Rozdíl (USD)
|Individuální plán
|12,99
|11,99
|+1,00
|Studentský plán
|6,99
|5,99
|+1,00
|Duo plán
|18,99
|16,99
|+2,00
|Rodinný plán
|21,99
|19,99
|+2,00
Spotify každopádně není ani zdaleka jedinou službou, která v poslední době zdražuje. Ceny zvyšují i další streamovací platformy jako Netflix, Apple TV a další.
Co to znamená pro české uživatele?
Pro Českou republiku zatím Spotify oficiálně nové ceny nepotvrdilo. Pokud by ke zdražení došlo, dá se očekávat, že bude mírnější než v USA – vzhledem k nižší kupní síle a obvyklé cenové politice pro evropské trhy by šlo pravděpodobně o nárůst o několik desítek korun měsíčně u jednotlivých plánů. Pokud by k něčemu takovému došlo, na mobilenet.cz se o tom samozřejmě dozvíte jako první.