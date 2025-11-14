mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
1
Spotify testuje shrnutí audioknih pomocí umělé inteligence
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Spotify spouští funkci Audiobook Recaps, která nabídne krátká audio shrnutí podle poslední poslechnuté části knihy
  • Recaps pomáhají znovu naskočit do děje bez nutnosti přehrávat celou kapitolu nebo hledat souvislosti
  • Funkce je zatím v beta verzi pro omezený výběr titulů v angličtině na iOS

Spotify zavádí novinku, která má výrazně zjednodušit život všem milovníkům audioknih. Funkce Audiobook Recaps přináší krátká audio shrnutí přesně podle toho, kde posluchač naposledy skončil. Ať už vás od děje odlákal hektický týden, usnutí u večerní kapitoly nebo jen dlouhá pauza, Recaps pomohou rychle se zorientovat a bez zbytečného zdržování pokračovat dál.

Recaps fungují podobně jako známé „previously on…“ u seriálů. Shrnou pouze tu část knihy, kterou jste už slyšeli, a nabídnou kompaktní přehled klíčových událostí. Cílem je odstranit překážky, které často vedou k tomu, že se posluchač do audioknihy už nevrátí – ať už kvůli ztrátě kontextu nebo neochotě přetáčet dlouhé pasáže zpět.

Funkce je navržena tak, aby neobsahovala spoilery ani nenahrazovala samotný obsah knihy. První Recap se objeví po 15 až 20 minutách poslechu a následně se automaticky aktualizuje podle vašeho postupu.

Spotify zdůrazňuje, že všechny shrnutí vznikají ve spolupráci s vydavateli a jsou generována pomocí AI. Zároveň však platforma garantuje, že audioknižní obsah neslouží k trénování jazykových modelů ani k tvorbě syntetických hlasů. Recaps také nenapodobují originální interpretaci – jejich účelem je čistě přehled, nikoli náhrada audioknihy.

Spisovatel J.H. Markert popsal novinku jako mluvící audiozáložku a dodal: „Stačilo ji použít jednou a úplně mě to dostalo. Je to stejně chytré jako propracované – tahle funkce je nutnost pro všechny milovníky audioknih.

Recaps jsou každopádně aktuálně dostupné v beta verzi pro iOS a jen pro vybraný počet anglických titulů. Spotify chce postupně rozšiřovat nabídku a souběžně sbírat zpětnou vazbu od uživatelů i vydavatelů.

Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
kde ve Spotify najdu audioknihy? Díky
