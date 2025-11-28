Sony uvádí svůj první 200Mpx senzor. Má se konkurence začít strachovat?

Zdá se, že pomyslná „hra na megapixely“ je již na ústupu a více než množství Mpx se aktuálně skloňuje velikost samotného snímače, přesto ještě rozhodně není ani megapixelová mánie zdaleka u konce. Výrobcem, který dlouho odolával závodům v mnohdy až nesmyslném navyšování množství megapixelů, jen aby tam zkrátka bylo požadované číslo, je Sony, což je zároveň renomovaný dodavatel fotosenzorů pro Apple a mnohé další mobilní značky. Avšak i Sony nyní uvedlo po vzoru Samsungu, který byl první s uvedením 200Mpx snímače na trh, senzor s takovýmto rozlišením.
Novinka s označením Sony LYTIA 901 nabídne kromě zmiňovaného rozlišení, které se využívá v rámci tzv. pixel-binningu, tedy skládání vícero pixelů do jednoho, také velmi slušné fyzické rozměry, a to konkrétně 1/1,12". Výsledkem jsou pak pixely o velikosti 0,7 mikronu, které jsou tedy mírně větší než 0,64 mikronu, jako je tomu u největšího 200Mpx fotosenzoru jihokorejského výrobce ISOCELL HP1 o velikosti 1/1,22". Platí přitom, že čím větší senzor/větší pixely, tím více světla pronikne dovnitř, a tím je tedy i výsledná fotografie kvalitnější.
Další výhodou je ostření na všechny pixely a schopnost zachytit fotografie a videa s pomocí čtyřnásobného výřezu ze samotného senzoru, tedy při zachování optické kvality. V rámci běžného focení však bude docházet k běžnému slučování 16 pixelů do 1 s 12,5Mpx výstupem, ostatně více detailů uvádí sám výrobce na stránkách sony-semicon.com:
„K využití rozlišení přibližně 200 efektivních megapixelů spoléhá tento nový senzor na uspořádání Quad-Quad Bayer Coding (QQBC), ve kterém je 16 (4 × 4) sousedních pixelů seskupeno pod filtry stejné barvy. Během standardního snímání jsou signály těchto 16 seskupených pixelů zpracovávány jako jedna pixelová jednotka, což fotoaparátu umožňuje zachovat vysokou citlivost i v noci a ve slabě osvětlených interiérech. Naproti tomu při snímání s přiblížením dochází k procesu konverze pole, známému jako remosaicing, který navrací seskupené pixely do podoby běžného pixelového pole, a zajišťuje tak obraz s vysokým rozlišením.“
Prozatím není jasné, ve kterém zařízení si nový senzor odbude svou premiéru. S přihlédnutím k dodavatelským vztahům by to však mohl být například právě Apple.
