Sony údajně 6. srpna odhalí nástupce legendárních ANC sluchátek WH-1000XM3

Pokud se jen trochu zajímáte o svět bezdrátových sluchátek, jistě jste zaslechli o Sony WH-1000XM3, podle mnohých nejlepší mostová sluchátka s funkcí aktivního potlačení hluku. Za pár dnů se navíc (podle spekulací na internetu) údajně dočkáme představení nové verze s označením Sony WH-1000XM4. Právě na tato sluchátka Sony (velmi pravděpodobně) odkazuje i v oficiálním příspěvku na Twitteru s příznačným hashtagem #ListenwithSony.

Save the date 👉 8.6.2020 👈 Join Sony Electronics’ Live Stream event to watch the unveiling of our latest innovation. #ListenWithSony https://t.co/gLe9EF1hUC pic.twitter.com/9I6Q3DJiEg

Nejdůležitější změny by se měly u nové generace odehrát pod povrchem. Nečekejte tedy nijak zásadně odlišný design, naopak bychom se mohli dočkat vylepšeného ANC nebo několika nových užitečných funkcí. Na to, jak budou chystaná sluchátka vypadat, se můžete podívat níže. Podle gsmarena.com by měla cena činit 349 amerických dolarů, tedy zhruba 10 tisíc korun i s daní.

Photos and the manual of the Sony WH-1000XM4, the successor to Sony's excellent XM3 Bluetooth wireless headphones, just went up on Brazil's Anatel (equivalent to the FCC).



h/t @evefavretto pic.twitter.com/sjXb4XaCN9