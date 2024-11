Sluchátka Sony nyní můžete pořídit i na místech, kde byste to možná nečekali...

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Sony se rozhodlo pro poněkud nečekaný krok, protože poprvé zalistovalo svá nová sluchátka mimo prodejce spotřební elektroniky. Tímto krokem chce oslovit zákazníky, kteří při nákupu módy hledají způsob, jak sladit své nové kousky i s elektronikou, v tomto případě se sluchátky. Právě proto vznikla spolupráce mezi Sony a Freshlabels, díky níž si zákazníci mohou nově v pražských prodejnách Freshlabels Flagship Store a Freshlabels Sustainable Store zakoupit designová sluchátka Sony z řad 1000XM5 a LinkBuds. Pro společnost Sony jde o první fashion concept store, kde oficiálně nabízí svá sluchátka.

„Jsme velice rádi, že se Sony může spojit s lokální módní značkou a nabídnout tak naše oceňovaná sluchátka unikátní skupině zákazníků prostřednictvím stylového concept storu, což děláme v Česku vůbec poprvé. Spojení s Freshlabels nám dává smysl díky silnému důrazu na udržitelnost a kvalitu nabízených značek, design produktů či atraktivnímu prostředí samotných prodejen,“ říká Lukáš Bohata, Sony Sales Head pro Českou republiku.

Freshlabels, kteří v prosinci letošního roku oslaví 18. narozeniny, se od samotného začátku zaměřují na objevování a kurátorství unikátních značek a produktů s důrazem na design, kvalitu a udržitelnost. Spojení se Sony přináší Freshlabels novou výzvu v podobě zařazení vůbec první elektroniky do vlastního sortimentu.

Pro Sony i Freshlabels se na první pohled může jednat o plavbu do neprobádaných vod, partnerství se však zrodilo díky společné filozofii, která má za cíl zákazníkům nabídnout tu nejlepší kvalita s důrazem na co nejmenší dopad výrobního procesu na životní prostředí.

„Nápad na rozšíření distribuce Sony sluchátek do Freshlabels vznikl na základě nepopíratelných hodnot, které obě značky razí, ať už se jedná o nadstandartní kvalitu nabízených produktu, vysokou úroveň zákaznického servisu na prodejně nebo důraz na udržitelnost. Právě udržitelnost je posledním dílkem do pomyslné skládačky. V Sony navrhujeme naše produkty v souladu s naší iniciativou Road to Zero. Na jejímž základě například balíme naše nové produkty do originálního směsného materiálu vyrobeného z rychle rostoucích rostlin a recyklovaného papíru, což nám dovoluje v obalech kompletně eliminovat plasty,“ dodává Daniel Novák, Sony Brand Activation Manager pro Českou republiku a Slovensko.

Vzájemné partnerství obou společností bylo oficiálně oznámeno na neformálním večeru, který se uskutečnil ve čtvrtek 21. listopadu přímo v prodejně Freshlabels Sustainable store, kterého se účastnila i naše redakce.