Sony WH-1000XM6 oficiálně: ještě lepší zvuk, skvělá výdrž a ticho na povel

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Sony se zapsala do historie elektroniky a audia jedinečnými produkty, které častokrát definovaly začátek zcela nové éry. Stačí si vzpomenout například na legendární Walkman, jehož moderní obdobu pro ty nejnáročnější audiofily (model NW-WM1ZM2) můžete pořídit přibližně za sto tisíc korun. Aktuální trendy jsou však nakloněny především bezdrátovým sluchátkům, která nebrání v pohybu a pro mnohé se stala součástí jejich každodenního života. Pro ty nejnáročnější má pak Sony v nabídce také vlajkový model WH-1000XM6, který byl dnes oficiálně představen. Jaká vylepšení horká novinka Sony WH-1000XM6 přináší a jaké jsou naše první dojmy, které se pojí s návštěvou nahrávacího studia v Madridu?

Na cestách stylově

Sluchátka na první pohled doznala spíše jen menších změn, designově jsou však nově čistší a přímo v balení se nachází velmi praktické pouzdro s magnetickým uchycením. Pouzdro má příjemný textilní povrch a kromě sluchátek ukrývá také kabel pro propojení 3,5mm jackem a USB-A/USB-C nabíjecí kabel. Uložení sluchátek do pouzdra však vyžaduje trochu cviku, a to i přestože výrobce moudře označil prostor pro pravou a levou mušli.

Sluchátka jsou nabízena ve třech barevných provedeních (černé, šedé a tmavě modré), kdy testovaná černá verze je klasickou volbou konzervativců, nicméně všechny tři barvy vypadají velmi líbivě a výrobce nasadil i speciální povrchovou úpravu, jež má zamezit otiskům prstů. Samotná sluchátka pak na hlavě pěkně sedí i při delším poslechu, ovládání probíhá skrze pravou mušli, jež má kapacitní plošku. Přejíždění prstem horizontálně zajistí výběr skladeb, nahoru a dolů zase úpravu hlasitosti. Pochopitelně nechybí ani gesta poklepání. Levá mušle zase obsahuje vypínací tlačítko, konektor (3,5mm jack) a také tlačítko ANC a ambientního režimu.

Nová úroveň potlačení hluku

Mušle lemuje i sestava mikrofonů, kterých je celkem 12. Oproti předešlému modelu má tak novinka o 4 mikrofony víc, ale také má vylepšené měniče, čip QN3 a adaptivní optimalizaci odhlučnění. QN3 dokáže vyhodnocovat data sedmkrát rychleji a v praxi je skutečně znatelné, jak sluchátka poslouchají okolí a podle toho upravují aktivní odhlučnění.

Schopnost potlačit okolní hluk je přitom fantastická a můžete se spolehnout, že neuslyšíte okolní ruch při chůzi po ulici, v metru či letadle. Právě nový čip a větší množství mikrofonů umožňuje ještě lépe odhlučnit okolí. Lze tedy konstatovat, že s novými sluchátky Sony WH-1000XM6 budete mít „ticho na povel“. ANC jsme si vyzkoušeli rovněž v rámci uskutečnění telefonního hovoru, kdy byla protistrana (se sluchátky WH-1000XM6) usazena do velmi rušné místnosti hned vedle reproduktoru emitujícího hlasitý šum. I přesto jsme se dočkali krásně čistého hlasu volající.

Zvuk vyladěný mistry

Zvukovou kvalitu jsme mohli konzultovat přímo s tvůrci sluchátek z Japonska a důkladně ji zhodnotíme v připravovaném redakčním testu. V rámci prvních dojmů lze však vypíchnout vyvážený, čistý zvuk, kde vyniknou různé detaily. V rámci návštěvy nahrávacího studia v Madridu (5020 Madrid Studios) jsme si pak mohli poslechnout také Mikea Piacentiniho, který zajišťoval audio mastering pro legendy hudební scény, jako je například Bob Dylan, Coheed and Cambria, Rage Against the Machine nebo The Chainsmokers.

Skladby od posledního interpreta jsme si mohli poslechnout přímo ve studiu. Právě tyto skladby, na kterých Mike pracoval, pak slouží jako referenční a ladí se podle nich sluchátka takovým způsobem, aby reprodukovala hudbu přesně tak, jak zamýšlí autor. Pochopitelně to však neznamená, že by si posluchači nemohli upravit hudební přednes dle svých představ. Sony proto u novinky WH-1000XM6 nabízí pokročilý ekvalizér s možností upravit 10 různých hodnot, ale také speciální funkci, jež má pomoci uživatelům snadno najít zvukové podání, které jim bude vyhovovat.

Výrobce myslel také na pokročilé funkce a praktické vychytávky, jako je Auracast, vícebodové připojení skrze Bluetooth a excelentní výdrž až 30 hodin na plné nabití. Novinkou, o které jste možná neměli tušení, je pak možnost sluchátka nabíjet zároveň během poslechu. V každém případě se můžete těšit na podrobnou recenzi včetně videa. Vaše dotazy můžete zanechat v komentářích pod článkem.

Cena a dostupnost

Model WH-1000XM6 bude v prodeji od poloviny května 2025 v černé, platinově stříbrné a půlnočně modré barvě za doporučenou maloobchodní cenu 11 990 Kč.