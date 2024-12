Ačkoliv to nemusí být ve světě smartphonů na první pohled patrné, Sony se čas od času snaží experimentovat a jeho sluchátka, respektive všechny hudební produkty, jsou toho příkladem. Nejnovější LinkBuds Fit zaujmou už na první pohled pouzdrem i vzduchovými ploutvičkami. Navíc slibují dlouhou výdrž a samozřejmě i pro Sony typicky kvalitní zvuk.

Když jsem před dvěma lety poprvé otestoval netradiční otevřená sluchátka Sony LinkBuds, byl jsem tímto konceptem, stejně jako mnozí další, trochu zaskočen. Ve výsledku se mi ale koncept sluchátek zaměřený na ty, kteří prahnou po nejvyšší možné kvalitě zvuku při telefonování a videokonferencích a zároveň si chtějí zachovat dokonalý přehled o tom, co se kolem nich děje, líbil. Od té doby se řada LinkBuds rozšířila a kromě nejnovějších LinkBuds Open, které jdou ve šlépějích původních LinkBuds, v ní najdeme také sluchátka LinkBuds Fit. Jak jsem s nimi byl spokojen?

Technické parametry Sony LinkBuds Fit

Velikost měniče 8,4 mm Barevná provedení zelená, fialová, bílá, černá Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC, LDAC, LC3 Odolnost sluchátek (bez pouzdra) IPX4 Délka poslechu (dle výrobce) až 8 h bez ANC, až 5,5 h s ANC Obsah balení sluchátka + koncovky SS, S, L a M nasazené na sluchátkách, USB-A/USB-C kabel

Konstrukční zpracování: vše, jen ne tuctové

LinkBuds Fit mě zaujala již na první dojem. Důvodem je především design, který je značně subjektivní, ale nemohu si pomoct, osobně jej považuji za jeden z nejpovedenějších/nejzajímavějších v poslední době. Velkou mírou se na tom podílí již samotné pouzdro, které tvarem nejvíc připomíná dva polštářky na sobě. Zatímco spodní stranu tvoří matný plast, horní strana je lesklá a má líbivý vzor podobný kresbě na mramoru.

Naživo jsem přitom mohl vidět pouze testovanou zelenou variantu, avšak minimálně ta je skutečně povedená. Pouzdro je zajímavé, přesto působí poměrně „unisex“ (i když možná trochu více osloví dámské publikum) a jeho tloušťka je stále rozumná, tudíž jsem jej nosil například v kapse od kalhot či náprsní kapse od mikiny. Jediný problém může tloušťka pouzdra (cca 3 cm) představovat pro někoho, kdo si libuje ve střihu „skinny fit“, tj. mnohdy dost upnutých kalhotách apod.

Sony však naštěstí nemyslelo jen na design, ale i na zpracování pantu, který klade optimální odpor a zavření víka doprovází uspokojivé klapnutí. Hmotnost pouzdra (přibližně 40 g) je rovněž v pořádku, stejně jako hmotnost samotných sluchátek, tj. 2 × 4,9 g. Odolnost IPX4 se vztahuje na samotná sluchátka, nikoliv na pouzdro, což je poměrně běžná praxe, ovšem někdy už jsou odolná i pouzdra. V každém případě to znamená, že déšť či pot sluchátkám nevadí. Chválím také nabídku originálního dokoupitelného příslušenství, jako jsou obaly na pouzdro či silikonové ploutvičky sluchátek.

Líbilo se nám originální design

zvýšená odolnost IPX4

pěkně zpracovaný pant

Zvuk: s ploutvičkami bez výtek

Doménou LinkBuds Fit jsou vzduchové ploutvičky vyplněné vzduchem, díky kterým sluchátka perfektně sedí v uších a jsou také o něco pohodlnější. Například při tříhodinové cestě vlakem jsem měl sluchátka víceméně celou dobu nasazená na uších a ani po třech hodinách jsem neměl pocit, že bych si musel dát pauzu. Tyto ploutvičky pak doplňují klasické silikonové nástavce, jež se zasunou do zvukovodu, a zároveň tak pasivně odhluční okolní ruch.

Na celou obrazovku Sluchátka disponují vzduchovou výstelkou, díky níž skvěle drží v uších. Zároveň poskytují špičkový komfort a odolnost IPX4

Sony LinkBuds Fit nicméně disponují také ANC, dokonce jsou i vybavena čipem V2 pro optimalizaci potlačení hluku v reálném čase dle prostředí, stejně jako výtečná sluchátka WF-1000XM5. Stejně jako další sluchátka Sony pak umí i LinkBuds Fit upravovat nastavení potlačení okolního hluku či jeho propouštění k uchům uživatele na základě aktivity. Sluchátka tak například pochopí, když jedete MHD (ANC aktivují), v jiné situaci, když se procházíte po ulici, pak mohou upřednostnit propouštění zvuku. Potlačení hluku je (dle prostředí, kde se nacházíte) vcelku výrazné i bez spuštěné hudby. Samozřejmě mají nejvyšší sluchátka tohoto výrobce ještě navrch, ale míra odhlučnění je i tak na velmi dobré úrovni.

Po zvukové stránce potěší přítomnost všech běžných kodeků i LDAC, v propojení s kompatibilním zařízením si tak můžete vychutnat i bezdrátový přenos ve velmi vysoké kvalitě. Poté pochopitelně záleží již jen na zdroji zvuku, například se Spotify mnoho parády nenaděláte, neboť platforma stále nenabízí přenos ve vyšší kvalitě jako například Tidal. Naladění zvuku LinkBuds Fit je zajištěno tak, aby udělalo radost většině posluchačů (hodnotím režim ekvalizéru Off), Bass Boost je na můj vkus zbytečně přebasovaný, osobně jsem proto obvykle volil Treble Boost. Ekvalizér si každopádně můžete upravit přesně dle svých představ, neboť máte k dispozici hned dva „Custom“ presety. Sluchátka si zachovávají kvalitní přednes i na nejvyšší hlasitost a rozhodně nezklamou vyznavače výraznějších basů ani posluchače, jež ocení pěkně oddělené středové tóny či hezky podané výšky.

Líbilo se nám zvuková kvalita

kvalitní odhlučnění

komfort během nošení

Funkce a ovládání: se vším všudy

Aplikaci Sound Connect jsem již částečně zmínil v předešlé kapitole, neboť si právě skrze ni můžete upravit ekvalizér a aktivovat spoustu dalších funkcí. Za praktickou považuji například funkci Speak-to-Chat, tj. schopnost sluchátek automaticky pozastavit přehrávaný obsah, jakmile promluvíte. Tato vychytávka se může hodit například během nakupování, samozřejmě však může protějšek trochu tápat, zda mu věnujete pozornost/posloucháte, v tomto ohledu jsem si tak obvykle sluchátka vytáhl z uší. Samozřejmě platí, že ihned po vytažení se pozastaví přehrávání obsahu, takže o nic nepřijedete. Po jejich opětovném nasazení (aniž byste mezitím sluchátka uložili do pouzdra) se přehrávání opět spustí.

Z dalších funkcí zmíním poslech 360 Reality Audio, Spatial Sound nebo rozpoznávání gest. Konkrétně se jedná o možnost zareagovat na příchozí hovor pokýváním hlavou nahoru/dolů nebo otočením do stran. Zřejmě již tušíte, že tato gesta fungují jako souhlas/nesouhlas. V nastavení lze také upravit citlivost ovládání. Na sluchátkách se nachází dotykové plošky, ale sluchátka jsou schopná rozpoznat také dotyk mimo sluchátka, respektive na samotné ucho. Osobně jsem vše ponechal na sluchátkách, neboť jsem nebyl s rozpoznáváním dotyků na ucho tak docela spokojen a přiznám se, že ani ovládání skrze samotná sluchátka mi nevyhovovalo. Zřejmě je to zapříčiněno nastavením citlivosti senzoru či jeho velikostí, ale sluchátka vícekrát nerozpoznala dotyk tak, jak bych si představoval. Možná je to však jen uživatelem, těžko říct.

Sony nezapomnělo ani na velmi praktickou funkci vícebodového připojení, tedy možnost mít sluchátka najednou propojena s dvojicí produktů a chytře přepínat mezi zdrojem zvuku. Typicky se jedná o telefon a počítač. Osobně jsem měl sluchátka spárovaná s iPhonem a tabletem Samsung a přepínání fungovalo bez problémů.

Líbilo se nám množství doplňkových funkcí a nastavení

povedená doprovodná aplikace

Výdrž baterie a nabíjení: nabíjet budete pouze jednou za čas

LinkBuds Fit lze nabíjet pouze drátově skrze USB-C na zadní straně, což je vzhledem k ceně trochu škoda, na druhou stranu je alespoň výdrž velmi slušná a v mém režimu jsem sluchátka nabíjel zhruba jednou za týden. Celkovou výdrž (sluchátka + pouzdro) bych odhadoval zhruba na 16 hodin s převážně zapnutým ANC, což je pro většinu dostatečná hodnota. Nabití pouzdra pak trvá přibližně 3 hodiny.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám nabíjení pouze drátově

Zhodnocení

Sony LinkBuds Fit vás osloví designem i komfortem nošení, stejně tak si nemusíte dělat hlavu s kvalitou zvuku, která je více než dostačující. Za drobné mínus lze považovat absenci bezdrátového nabíjení, což by ale mohla vynahradit přehlídka praktických doplňkových funkcí. Ve výsledku tak mohu novinku s klidným svědomím doporučit. Drobným plusem je pak i široká nabídka originálních doplňků, pomocí nichž lze design sluchátek dále stylizovat.

Konkurence

Levnou alternativou jsou Nothing Ear (a), která rovněž podporují LDAC a mají i velmi zajímavý design.

Sony WF-1000XM5 jsou volbou pro nejnáročnější, kteří chtějí ještě kvalitnější ANC, zvuk i konzervativnější design.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz