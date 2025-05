iFixit: vlajková sluchátka Sony WH-1000XM6 opravíte snáz, než byste si mysleli

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější vlajková sluchátka společnosti Sony s označením WH-1000XM6 nás v podrobné recenzi oslnila nejen kvalitou zvuku, ale také fantastickým ANC, na kterém se podílí hned dvanáct mikrofonů a také značně výkonnější procesor QN3. Kromě toho jsme však chválili rovněž povedené dílenské zpracování a design jako takový, který doznal několika změn. Sluchátka lze skládat, jsou dodávána v praktickém pouzdru s magnetickým uchycením a díky vzhledu mostu lze okamžitě snadno poznat, které sluchátko je pravé a které levé. Samozřejmostí je pak pochopitelně také špičkový komfort během nošení, avšak společnost iFixit (viz ifixit.com) nyní ukázala, že sluchátka jsou také velmi snadno opravitelná.

Ačkoliv to není na pohled patrné, velké změny se odehrály uvnitř sluchátek, kde společnost Sony přepracovala design komponent, a díky tomu usnadnila opravitelnost. Odborníci z iFixit si například pochvalují vyměnitelnost baterie, která je nyní umístěna v plastovém šasi, jež drží pohromadě dvojice šroubů namísto lepidla. Výměna je tak teoreticky o dost jednodušší. Rovněž otevření sluchátek/mušlí je poměrně jednoduché a vyžaduje pouze křížový šroubovák a odcvaknutí silikonového „špuntu“. Modulární je také USB-C konektor, 3,5mm audio konektor a součástka, jež má v sobě tlačítka. Oficiální manuál od Sony, co se týče opravy sluchátek, prozatím japonský výrobce nezveřejnil, ale očekává se, že se tak brzy stane. Stejně tak aktuálně Sony prozatím nenabízí možnost si zakoupit náhradní díly pro tato sluchátka, zřejmě jednoduše proto, že tak brzy po vydání tohoto modelu se neočekává, že by vyvstala potřeba uživatelů si sluchátka opravovat.

Za zmínku také stojí, že baterie Sony WH-1000XM6 má kapacitu 3,99 Wh, což je o něco méně než předešlá generace s baterií o kapacitě 4,56 Wh. V obou případech se však dočkáte cca 30hodinové výdrže během přehrávání hudby i s aktivovaným ANC.

„Sony WH-1000XM6 jsou špičková sluchátka pro ty nejnáročnější, která nabídnou fantastický zvuk i ANC, ale také velmi slušnou výdrž a parádní zpracování. V rámci prostoru pro zlepšení by v Sony mohli dotáhnout ambientní režim a někoho možná zamrzí absence přenosu zvuku skrze USB-C. Jedná se však spíše o menší výtky, neboť na mě sluchátka udělala celkově skvělý dojem a z hlediska poměru cena/výkon se jedná o velmi dobrou volbu,“ uvádí se v naší podrobné recenzi.