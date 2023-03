Snapdragon 8 Gen 2 získal první komerční licenci GSMA pro funkci iSIM

Standard eSIM, kdy namísto fyzické karty používáme jen přístupové informace, se nestihl ani pořádně rozšířit, a už by se měl stát minulostí, protože ho nahradí iSIM. Myslí si to zejména Qualcomm, který tuto technologii vyvíjí a prosazuje. Z uživatelského hlediska si rozdílu nejspíše ani nevšimnete. Zatímco eSIM vyžadovala dedikovaný čip, který zpracovával potřebná data, iSIM se bez něj obejde. Čip iSIM se má totiž nacházet přímo integrovaný v čipsetu, nebude tak zbytečně zabírat místo. Vhod by to mohlo přijít zejména konstruktérům chytrých hodinek, brýlí a dalšího nositelného příslušenství, kde se bojuje o každý gram. Stejně důležitou výhodou má být i snížení spotřeby, protože nebude potřeba dedikovaný čip.

