Smutná zpráva. Evan Blass končí s @evleaks

Marek Vacovský
Fotografie: Evan Blass
  • Jeden z nejspolehlivějších zdrojů úniků ohledně mobilních technologií končí
  • Evan Blass, známý jako @evleaks, po více než dekádě ukončuje svou činnost
  • Důvodem jsou finanční potíže i zdravotní komplikace spojené s jeho diagnózou

Evan Blass, známý po celém světě pod přezdívkou @evleaks, oznámil, že po zhruba 14 letech končí se svou činností. Jeho účet na sociální síti X přitom patřil mezi nejrespektovanější zdroje úniků ze světa mobilních technologií a pravidelně přinášel informace o chystaných telefonech ještě před jejich oficiálním představením, jak ostatně můžete vědět i díky nám.

Blass ve svém oznámení, které můžete vidět výše, nešel do detailů, ale naznačil, že pokračování už pro něj nedává smysl. Přiznává, že sdílení úniků a publikování materiálů dnes nepřináší stabilní příjem. Situace podle něj dospěla do bodu, kdy si nemůže dovolit ani důležitou léčbu. A právě jeho zdravotní stav hraje v tomto příběhu zásadní roli. Jak připomínají kolegové z gsmarena.com, už v roce 2014 mu totiž byla diagnostikována roztroušená skleróza, chronické autoimunitní onemocnění, které výrazně ovlivňuje kvalitu života i pracovní možnosti. A právě v tom samém roce účet @evleaks ukončil svou činnost poprvé (tehdy ze stejných důvodů), ale jak víme, rychle se opět vrátil.

Blass každopádně patří mezi průkopníky moderního „leakování“. Už od roku 2009 zveřejňoval informace o chystaných telefonech a v roce 2012 založil, tehdy ještě na Twitteru, účet @evleaks, jenž se postupně stal synonymem pro přesné a ověřené úniky. Jeho materiály pravidelně přebírala technologická média po celém světě, samozřejmě včetně nás.

Na rozdíl od dnešní doby, kdy jsou úniky běžnou součástí marketingu, byl @evleaks dlouho jedním z mála konzistentně spolehlivých zdrojů. A právě proto si vybudoval pověst, která výrazně přesahovala běžné anonymní tipéry. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že na sociální síti X má aktuálně téměř půl milionu sledujících.

Evan Blass nicméně uvedl, že svou aktivitu, minimálně prozatím, přesune na Instagram, kde vystupuje pod vlastním jménem. Zároveň zmínil, že jeho profil bude propojen s platformami pro dobrovolné finanční příspěvky.

Odchod @evleaks každopádně pro nás staromilce znamená konec jedné výrazné kapitoly technologické žurnalistiky. Ačkoliv už dnes existuje řada dalších zdrojů, jen málokterý měl takový dopad na svět mobilních technologií a také zároveň tak silný příběh na pozadí. Evane, děkujeme.

