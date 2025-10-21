O2 se chce postarat o naše digitální zdraví, nabízí k tomu AI asistentku

Nový výzkum společnosti O2 zaměřený na digitální zdraví české populace odhaluje znepokojivý trend. Zatímco celkové skóre populace se za poslední rok nezměnilo, k výraznému zhoršení došlo u mladších generací. Průměrný Čech tráví na mobilu 3 hodiny a 10 minut denně, generace Z dokonce 4 hodiny a 50 minut. To je 1,5krát více, než sami považují za optimální. Alarmující je, že lidé s velmi nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně 6 hodin a 15 minut denně – o 10 minut více než v roce 2024.
Více než 46 % zástupců generace Z se cítí provinile, když tráví na mobilu dlouhé hodiny – což je oproti loňsku nárůst o 10 procentních bodů. Přestože si problém uvědomují, paradoxně jen 58 % z nich aktivně využívá nástroje pro správu digitálního času. Výzkum ukázal, že 68 % mladých lidí – takzvaně Gen Z – uvedlo, že na mobilu alespoň někdy ztrácí pojem o čase, což představuje meziroční nárůst o 8 procent. Pokud se podíváme na mileniály, pak 23 % z nich vnímá, že jejich sociální vazby se kvůli nadměrnému používání mobilu zhoršují. Ani generace Z na tom není o moc lépe, 21 % mladých vnímá, jak se jejich komunikace stává povrchnější a pozornost k blízkým klesá.
Kromě pocitů promarněného času, zanedbávání ostatních povinností může závislost na sociálních sítích a digitálním světě přinášet i jiné, závažnější potíže psychologického rázu. Virtuální svět je často zmiňován jako hlavní, ne však jediná příčina krize duševního zdraví, zejména u mladých.
O2 proto jako jedno z řešení letos představuje 7denní výzvu zaměřenou na zlepšení digitálního zdraví. Každý den se věnuje jednomu konkrétnímu tématu – od spánku, sociálních sítí nebo bezpečnosti v online světě až po vztahy nebo péči o tělo. „Cílem výzvy je přivést účastníky k sebereflexi a ukázat, jak digitální technologie využívat tak, aby prospívaly, ne škodily. Po každém dni následuje krátké shrnutí s doporučeními a po dokončení celé výzvy získají uživatelé individuální analýzu spolu s praktickými tipy, jak se cítit dlouhodobě lépe,” říká Břežná Závišková. 7denní výzvu lze spustit jak v aplikaci Moje O2, tak na webu digitalnizdravi.cz.
Praktické řešení: partnerství s Elin.ai
O2 se rozhodlo navíc nabídnout svým zákazníkům i konkrétní nástroj, který jim může pomoci. Ve spolupráci s aplikací Elin.ai přináší všem zákazníkům O2 prémiové předplatné na 2 měsíce zdarma. Elin.ai je AI aplikace zaměřená na podporu duševního zdraví a zdravějšího používání technologií. Pomáhá uživatelům zvládat úzkosti a negativní pocity při používání sociálních sítí, rozvíjet zdravější návyky v digitálním prostoru nebo i získat podporu a pochopení bez odsuzování. Nově také pomáhá vyrovnávat se s obsahem na Instagramu, který může způsobovat stres nebo FoMo. Zákazníci O2 najdou aktivační kód v aplikaci Moje O2. Na rozdíl od běžných AI chatbotů má Elin zabudované bezpečnostní mechanismy, které brání vzniku závislosti. Jejím cílem je posílit uživatele, aby technologie ovládali oni, ne naopak.
