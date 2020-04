Sluchátka Razer Pikachu jsou splněným snem každého milovníka Pokémonů

Výrobce herního hardwaru Razer představil netradiční bezdrátová sluchátka s cílem oslovit fanoušky fenoménu Pokémon. Opravdu bezdrátová sluchátka, na která upozornil Gizmodo, se budou prodávat na čínském trhu od 16. dubna zhruba za tři tisíce korun (bez české daně).

Razer just won the wireless headphone wars with Pikachu earbuds that charge inside a Poké Ballhttps://t.co/azeKKrEPdt pic.twitter.com/I3vecNpu3T