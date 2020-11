Pokémon GO i letos vydělal přes miliardu dolarů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Určitě každý z nás před pár lety zaregistroval hru, která pobláznila celý svět. Pokémon GO spatřil světlo světa už v roce 2016 a získal si miliony hráčů po celém světě.

Mnoho lidí ji považovalo, jako i některé jiné, za sezónní záležitost. Opak je ale pravdou. Ani po více než čtyřech letech od vydání není její popularita na ústupu. Podle zprávy Sensor Tower hra Pokémon GO vydělala do října tohoto roku více než jednu miliardu dolarů. Titul od společnosti Niantic je třetí na seznamu nejvíce výdělečných her v roce 2020.

Ve zprávě Sensor Tower stojí: „Úspěch Pokémon GO je stále působivý, i přestože to už není úplně nová hra a kdekdo by si mohl myslet, že má nejlepší dny již za sebou. Díky zavedení režimu stay-at-home si hráči mohou navíc hru užívat i v pohodlí domova, aniž by museli naplnit původní cíl hry – pohybovat se venku“.

It’s time to Pokémon GO to Pokémon HOME!



Here’s how you can receive a Gigantamax Melmetal and have it join your #PokemonSwordShield adventure: https://t.co/XdlWJ5YMBc pic.twitter.com/9MtCQpQ48N — Pokémon (@Pokemon) November 11, 2020

Obchod Play, respektive uživatelé Androidu, stojí za většinou z celkových příjmů ze hry, více než 2,2 miliardami dolarů. Na druhé straně App Store zaznamenal celkové příjmy ve výši 1,9 miliardy dolarů. V součtu tak hra vydělala, za dobu své existence, více než 4 miliardy dolarů.

