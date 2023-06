Tvůrci megahitu Pokémon Go zavírají studio a propouští stovky zaměstnanců

Popularita mobilní hry Pokémon Go dosahovala v jednu chvíli epických rozměrů a možná, že jste i vy nadšeně běhali s telefonem po ulicích a lovili sběratelsky cenné kousky. V současnosti však zřejmě vývojářské studio Niantic stojící za tímto megahitem tolik neprosperuje, neboť podle agentury Bloomberg právě zavírá studio v Log Angeles a zastavuje práce na připravované hře Marvel: World of Heroes a údajně možná i ukončí podporu hry NBA All-World. Právě posledně zmíněný herní titul představený v lednu tohoto roku si mělo podle dostupných informací během prvního týdne stáhnout jen 354 000 uživatelů, ačkoliv Niantic očekával mnohem vyšší (milionová) čísla. Se zavřením studia se pak pojí také propuštění celkem 230 zaměstnanců, kterým CEO Nianticu, John Hanke, věnoval dopis s vysvětlením.

Unfortunately I was included in today's layoff at #Niantic.

Looking for the next thing asap. If you know of any open roles in games or interactive experiences, I'm looking for Senior/Lead/Principal UX designer or manager roles in LA or with remote options. #uxdesign #gamedevs