Další Pokémon Go Tour nás k oslavě výročí zavede do regionu Kantó

Ke příležitosti 25. výročí světa pokémonů a 5. výročí hry Pokémon Go společnost Niantic uspořádá virtuální událost, o které informuje na niantic.helpshift.com. Událost se bude konat 21. února 2021. Vstupenky jsou k dispozici ve dvou verzích – červené a zelené – za 299 Kč a zakoupit je můžete přímo v aplikaci.

Next year marks both Pokémon’s anniversary and Pokémon GO’s fifth anniversary! To celebrate, we’re excited to announce an all-new ticketed event that Trainers all around the globe will be able to take part in—the #PokemonGOTour: Kanto event! https://t.co/pH1lcjfHH3 pic.twitter.com/dILT3hFJ0X