Místo boje se zločinem chytali policisté Pokémony. Poté přišli o práci

Fenomén Pokémon Go svého času dokázal strhnout miliony hráčů po celém světě, kteří hledíce do displejů mobilních telefonů odhodlaně naháněli virtuální Pokémony s cílem „všechny je pochytat“. Mezi obtížněji vystopovatelnou kořist se pravděpodobně v oblasti Los Angeles řadil také Snorlax, na kterého si dělala zálusk dvojice členů LAPD. Policisté, Louis Lozano a Eric Mitchell, byli dokonce tak zapálení do stopování Snorlaxe, že ignorovali žádost o dostavení se na místo, kde v tu chvíli probíhala loupež. Namísto toho se svým vozidlem odjeli, kvůli čemuž byli i následně vyhozeni z práce.

Dvojice policistů se, jak uvádí theverge.com, odvolala, netušili však, že bude proti nim použita nahrávka z policejního vozu, kde v době, kdy byli žádání o výjezd na místo loupeže, raději probírali strategii, jak chytit Snorlaxe. Rozhodně se nejedná o jediný případ zaměstnanců, kteří v pracovní době lovili Pokémony.